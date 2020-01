The Lord Of The Rings: Gollum, ecco cosa sappiamo sul gioco di Daedalic Entertainment ispirato a Il Signore degli Anelli e in uscita nel 2021.

The Lord Of The Rings: Gollum è il nuovissimo videogioco di Daedalic Entertainment (con un aiutino da parte di Amazon) in uscita nel 2021 e ambientato nel mondo fantastico che tutti conosciamo... O crediamo di conoscere.

Stando a quanto riportato da Comicbook, gli avvenimenti del gioco precedono infatti quelli raccontati ne Il Signore degli Anelli, ma vi saranno comunque dei collegamenti con la storia a noi cara.

Nel prodotto videoludico che combina elementi action a quelli stealth e platform in un'avventura single-player, ritroveremo oltre al protagonista della storia, Gollum/Smeagol - che non dobbiamo però aspettarci con le sembianze di Andy Serkis - anche Thranduil e i Nazgul, anche loro dall'aspetto apparentemente ben diverso da quello a cui siamo abituati grazie ai film.

Il signore degli anelli: 10 cose che (forse) non sapete sulla trilogia cinematografica di Peter Jackson

Riguardo a Gollum, il CEO di Daedalic Entertainment, Carsten Ficthelman aveva precedentemente dichiarato che "racconteremo la sua storia fino al momento in cui appare nei film. A volte menzionano delle cose che gli sono accadute, ma nessuno sa davvero cosa è gli è successo. Quello è il nostro compito: spiegare esattamente ciò che è accaduto".

The Lord Of The Rings: Gollum sarà disponibile per PC e consollle, tra cui anche le Next-Gen come PlaySation 5 e XBox Series X, e come vedete qui sotto, sarà protagonista assoluto del numero di febbraio della rivista Edge.