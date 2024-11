The Legend Of Zelda: Nintendo svela la finestra di uscita del film live-action, e non è rassicurante

Chi sogna di vedere l'adattamento di The Legend Of Zelda sul grande schermo al più presto dovrà attendere un bel po' di tempo.

Nintendo ha rivelato una possibile finestra di uscita di The Legend Of Zelda, adattamento live-action del popolarissimo videogame, e l'indicazione non è troppo rassicurante.

La serie di videogiochi di The Legend of Zelda, inaugurata da Nintendo nel 1986, si compone di quasi 30 episodi incentrati sul giovane eroe Link e sulle sue avventure attraverso terre magiche per salvare l'omonima principessa Zelda e proteggere il regno di Hyrule dalle forze del male. Nel novembre 2023, Nintendo ha annunciato lo sviluppo di un film live-action diretto da Wes Ball con la sceneggiatura di Derek Connolly.

A un anno di stanza, ecco le prime anticipazioni sull'uscita diffuse in un rapporto finanziario di Nintendo (riportato da IGN) in cui si legge che il film dovrebbe essere distribuito prima della fine del decennio, quindi al massimo in cinque anni visto che è indicato con "202X". Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha dichiarato:

"Nel campo dei contenuti visivi stiamo effettuando investimenti diretti e siamo profondamente coinvolti nella pianificazione e nello sviluppo di molteplici produzioni. Il film Super Mario Bros., una produzione congiunta con Illumination, è uscito nell'aprile dello scorso anno ed è stato visto nelle sale da circa 170 milioni di persone. Questo film è stato apprezzato da persone di tutte le età in tutto il mondo, indipendentemente dall'esperienza di gioco, rendendo Mario più familiare che mai a un pubblico più vasto. Guardando al futuro, stiamo creando un nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros., la cui uscita nelle sale è prevista per aprile 2026. Inoltre, stiamo pianificando e sviluppando un film live-action su The Legend of Zelda".

Primi dettagli sull'adattamento

Wes Ball ha promesso il miglior live-action possibile per i fan del videogame The Legend of Zelda, ma per il momento i dettagli sul film sono scarsi.

Ball ha detto di voler realizzare un "live-action in stile Miyazaki ", aderendo a toni seri e non giocosi, inoltre ha dichiarato di non voler fare molto affidamento sulla motion capture.

Il regista si è detto il primo fan del videogame spiegando: "Sono cresciuto giocandoci fin da bambino. Sapete, è molto importante per me. Mi ha trasportato in mondi che abiteranno la mia immaginazione per sempre. Fa parte del mio DNA. Sono un fan sfegatato e quindi affronterò questo lavoro cercando di dare alla gente quello che vuole, ma cercando di fare qualcosa di grande, qualcosa di degno di questa saga. È tutto quello che posso fare".