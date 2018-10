The Legend of Zelda: il popolare videogioco diventerà una serie tv?

The Legend of Zelda diventerà una serie televisiva prodotta da Adi Shankar, già autore del progetto dedicato a Castlevania realizzato per Netflix.

L'indiscrezione riportata da The Wrap è stata confermata dal produttore su Instagram con un post in cui dichiara: "Posso confermare che sto collaborando con una società iconica di videogiochi giapponesi per adattare uno dei loro titoli in una serie".

La Nintendo non ha però replicato alle notizie, sottolineando solo di non aver nessun annuncio da fare sull'argomento.

L'annuncio ufficiale, secondo Shankar, avverrà il 16 novembre.

The Legend of Zelda era diventata una serie animata nel 1989, conclusasi dopo una sola stagione, mentre i vari adattamenti cinematografici annunciati sono stati poi progressivamente abbandonati nonostante il successo del franchise che ha preso il via nel 1986.

Al centro della trama ci sono l'eroico Link e la principessa Zelda, alle prese con il malvagio Ganon che vuole prendere il controllo del mondo con un oggetto mistico chiamato Triforza.