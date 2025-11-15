The Legend of Zelda: il look della Principessa e di Link svelato da un video dal set

Nelle ultime ore è trapelato online un primo video dal set dell'adattamento in live-action del celebre franchise videoludico con protagonisti Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth

Come già annunciato, la produzione del film live-action di The Legend of Zelda è iniziata in Nuova Zelanda, e i primi filmati dal set hanno svelato il look di Link (Benjamin Evan Ainsworth), della Principessa Zelda (Bo Bragason) e di un personaggio misterioso interpretato da Dichen Lachman, vista nella serie Scissione.

E sì, la Principessa ha le sue orecchie a punta come nel videogioco, un dettaglio che molti fan temevano non sarebbe stato incluso in questa trasposizione. Vale anche la pena notare che, nonostante ciò che era stato mostrato nel primo sneak peek, i capelli di Ainsworth sono stati modificati e ora assomigliano molto di più a quelli di Link nei giochi.

Per quanto riguarda il personaggio di Lachman, molti fan stanno ipotizzando che l'attore, che molti ricorderanno da Agents of S.H.I.E.L.D., interpreterà Impa, la guardia del corpo e consigliera di Zelda, nel film diretto da Wes Ball. Staremo a vedere se questa ipotesi verrà confermata o meno.

La storia di Zelda e il progetto in live-action

The Legend of Zelda ha affascinato i videogiocatori sin dal suo debutto nel 1986. Creata da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, la serie action-adventure segue l'eroico Link mentre combatte per salvare la Principessa Zelda e il Regno di Hyrule dal malvagio Ganon.

Il film ha cominciato a prendere forma poco dopo che Nintendo ha stretto una collaborazione con Universal Pictures e Illumination Entertainment per Super Mario Bros. Il Film, uscito nell'aprile 2023 e capace di incassare oltre 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

Annunciato per la prima volta nel novembre 2023, The Legend of Zelda è prodotto dalla leggenda di Nintendo Shigeru Miyamoto e da Avi Arad (The Amazing Spider-Man). La distribuzione sarà curata da Sony Pictures Entertainment, che co-finanzierà il film insieme a Nintendo.

Intanto Nintendo si prepara a lanciare Super Mario Galaxy - Il Film

Nei giorni scorsi, lo studio ha diffuso il trailer del sequel del film campione d'incassi del 2023, che arriverà nelle sale il prossimo anno. Il filmato si apre con Mario e Luigi che prendono in giro Bowser, ridotto a una minuscola versione di sé dopo aver mangiato un Mini Fungo alla fine del primo film, diventando così il prigioniero dei due fratelli idraulici. Bowser dipinge un ritratto romantico di sé e della sua amata Peach, ma viene respinto da Mario ed è allora che comincia la vera azione.

Gli eroi si troveranno ad affrontare Bowser Jr., il figlio di Bowser, e incontrano anche la fiera Principessa Rosalina. Rosalina è doppiata da Brie Larson, mentre Bowser Jr. ha la voce di Benny Safdie. Tornano inoltre tutte le star del primo film: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) e Charlie Day (Luigi).