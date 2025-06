The Legend of Zelda, brutte notizie: slitta la data d'uscita del film tratto dal videogame

Anche se non si tratta di un drastico cambio di piani, ai fan non farà comunque piacere sapere che Sony e Nintendo hanno deciso di posticipare la data d'uscita dell'adattamento cinematografico di The Legend of Zelda, film tratto dalla popolare serie videludica.

In realtà si tratta di un cambiamento strategico molto intelligente, in quanto adesso la pellicola andrà ad occupare quello slot lasciato libero dallo slittamento di Avengers: Secret Wars. The Legend of Zelda uscirà quindi il 7 maggio 2027 e non più nel marzo precedente. Il crossover Marvel, invece, è stato posticipato al 17 dicembre 2027.

Inizialmente fissato per il 26 marzo 2027, il creatore della serie Zelda Shigeru Miyamoto ha dichiarato in un comunicato che la data d'uscita è stata posticipata di qualche settimana "per ragioni produttive".

I fan dovranno pazientare qualche settimana in più per vedere Zelda al cinema

The Legend of Zelda, Link in un'immagine dal videogame

"Qui Miyamoto. Per ragioni produttive, stiamo spostando la data di uscita del film live-action di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027. Sarà un ritardo di qualche settimana rispetto alla data di uscita inizialmente annunciata, e ci prenderemo il tempo necessario per rendere il film il migliore possibile. Vi ringraziamo per la vostra pazienza", si legge nel comunicato diffuso da Nintendo.

L'attrice Hunter Schafer in primo piano

Wes Ball dirigerà la versione live-action del gioco Nintendo, con Shigeru Miyamoto e Avi Arad alla produzione. Ball ha diretto la trilogia di Maze Runner e il più recente Il Regno del Pianeta delle Scimmie, uscito nelle sale di tutto il mondo la scorsa estate. Il cast principale e la storia che verrà raccontata nel film non sono ancora stati rivelati. Nei giorni scorsi, si era parlato di Hunter Schafer per il ruolo principale.

Dopo il fenomenale successo in tutto il mondo ottenuto da Super Mario Bros. Il Film di Universal Pictures e Illumination Entertainment, i piani di Nintendo per il film su Zelda hanno ufficialmente ottenuto il via libera e adesso la Sony sta lavorando costantemente per portare anche questa proprietà intellettuale al cinema.