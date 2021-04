The Last Will and Testament of Charles Abernathy: Alejandro Brugués regista dell'horror prodotto per Netflix

Il regista argentino Alejandro Brugués si occuperà dell'horror The Last Will and Testament of Charles Abernathy, un progetto prodotto per Netflix.

Il progetto si basa sulla sceneggiatura originale scritta da Chris LaMont e Joe Russo, presente nella BloodList nel 2018.

La storia del lungometraggio ha al centro il miliardario Charles Abernathy che, alla vigilia del suo settantacinquesimo compleanno, invita i suoi quattro figli a casa nel timore che qualcuno, o qualcosa, stia per arrivare a ucciderlo.

The Last Will and Testament of Charles Abernathy mostrerà quello che accade quando l'uomo, per obbligare la sua famiglia a proteggerlo, mette a rischio l'eredità destinata a ognuno dei figli, dichiarando che non otterranno nulla se verrà trovato morto prima dell'alba.

Dan Clarke e Paul Schiff saranno coinvolti come produttori esecutivi dell'horror.

Il regista Alejandro Brugués ha diretto nel 2012 il film Juan of the Dead e, sei anni dopo un episodio del film collettivo Nightmare Cinema. Tra i suoi impegni anche quelli dietro la macchina da presa nelle serie From Dusk Till Dawn e Into the Dark.