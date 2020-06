The Last of Us parte 2: Annalisa vi invita a reinterpretare il brano Through the Valley, dalla colonna sonora

The Last Of Us Parte 2 è disponibile da oggi e Annalisa invita i fan a partecipare a un concorso reinterpretando il brano Through the Valley.

The Last of Us Parte 2 è in vendita da oggi, 19 giugno, e in occasione del debutto del videogioco è stato lanciato un concorso con la collaborazione della cantante Annalisa che, in un video condiviso da PlayStation Italia interpreta il brano Through The Valley.

I fan potranno quindi proporre la propria versione della canzone che fa parte della colonna sonora del gioco disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Per celebrare l'uscita dell'atteso The Last Of Us Parte II, Sony Interactive Entertainment Italia ha lanciato un contest che metterà alla prova il talento canoro dei giocatori e dei fan, scegliendo come testimonial Annalisa.

Dal 19 giugno al 15 luglio sarà così possibile per tutti gli utenti creare la propria versione dell'iconica canzone Through the Valley creata dal cantautore statunitense Shawn James, mostrare il proprio talento e provare a vincere fantastici premi.

Le modalità di partecipazione, come annunciato da Sony, sono due:

Registrando un file audio e caricandolo sul sito https://www.thelastofus-song.it: i partecipanti sono invitati a realizzare un file audio in cui cantano una porzione a propria scelta del brano.

Girando una clip video e caricandola sempre sul sito https://www.thelastofus-song.it: agli utenti è richiesta l'interpretazione della canzone all'interno di un video clip musicale dalla durata massima di un minuto.

I più talentuosi potranno vincere una splendida Ellie Edition e dei fantastici kit contenenti numerosi gadget a tema, mentre il primo classificato - estratto esclusivamente tra coloro che avranno caricato il proprio video clip - avrà la possibilità di ottenere una magnifica chitarra Paoletti brandizzata The Last of Us Parte II.

Annalisa ha dichiarato: "Quando, per la prima volta, ho visto il trailer di The Last of Us™ Parte II in cui Ellie, la protagonista, suonava e cantava il brano 'Through the valley', sono rimasta a bocca aperta. Ho pensato che fosse bellissimo e così ho subito incominciato ad immaginare di cantarla, perché ho capito che mi avrebbe dato la possibilità di esprimermi al massimo della libertà".