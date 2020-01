The Last of Us: le immagini del corto animato mai realizzato appaiono online

The Last of Us avrebbe dovuto diventare un corto animato e online sono apparse le immagini del progetto abbandonato.

The Last of Us avrebbe dovuto dare vita a un cortometraggio animato prodotto per Sony, progetto poi cancellato e di cui online sono state diffuse delle immagini che rivelano che aspetto avrebbe potuto avere sugli schermi.

Lo studio Oddfellows ha infatti pubblicato online alcune delle creazioni che erano state ideate per il corto, mai completato.

L'idea era di creare una storia che collegasse il primo videogioco di The Last Of Us con l'atteso sequel, raccontando un'altra storia con protagonisti Joel ed Ellie.

Ecco le immagini:

Here are additional stills from the canceled animated project to recap THE LAST OF US pic.twitter.com/vjkG6siwJN — Mike X. Nichols (@mikexnichols) January 24, 2020

These are stills from a canceled animated project commissioned by Sony that would have served as a recap for THE LAST OF US pic.twitter.com/YRuBdCvdOL — Mike X. Nichols (@mikexnichols) January 24, 2020

Prossimamente sarà messo in vendita The Last of Us Part II, videogame in cui Ellie ha ora diciannove anni e sembra aver trovato pace e tranquillità a Jackson, stringendo anche dei legami che vengono spezzati da un atto violento. Ellie si ritrova quindi alimentata dalla voglia di fare giustizia e avere vendetta, dovendo muoversi in un mondo ostile.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca