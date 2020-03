The Last of Us: Craig Mazin assicura che Ellie sarà gay

Lo sceneggiatore Craig Mazin, al lavoro sulla serie The Last of Us, ha rassicurato i fan dicendo che non cambierà Ellie.

The Last of Us diventerà una serie tv e lo sceneggiatore Craig Mazin ha ora commentato la notizia su Twitter, rassicurando i fan che temevano ci fosse il rischio che vengano modificati i personaggi, in particolare la sessualità di Ellie.

Dopo la condivisione dei tweet che confermavano il progetto in fase di sviluppo, una dei follower di Craig Mazin gli ha chiesto di non modificare l'omosessualità della giovane protagonista della storia, sottolineando "Non cancellate quella rappresentazione, per favore". La sceneggiatore di The Last of Us ha quindi risposto in modo chiaro scrivendo: "Avete la mia parola".

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

Lo show verrà sviluppato in collaborazione con il creatore del videogioco Neil Druckmann e, tenendo conto delle prime dichiarazioni, sembra sarà un adattamento molto fedele del racconto che a maggio tornerà con il secondo capitolo della storia, The Last of Us Part II.

HBO non ha accennato alle tempistiche previste per la realizzazione dell'atteso show, scrivendo semplicemente nel suo annuncio che l'adattamento "arriverà presto sugli schermi".

The Last of Us ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.

Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.