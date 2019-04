The Last of Us 2, girata ufficialmente l'ultima scena del gioco horror

Neil Druckmann, game director di The Last of Us 2, ha annunciato la fine dell'ultima scena attraverso il suo account Twitter.

La lavorazione di The Last of Us 2 è terminata, il game director Neil Druckmann ha confermato che l'ultima scena del gioco è stata ufficialmente girata. Per tutti i fan, che attendono con impazienza l'uscita del gioco, la notizia ha creato un clima di attesa letteralmente galvanizzante.

Neil Druckmann ha condiviso, infatti, sul suo account Twitter una foto eloquente in cui si vede la pagina finale della sceneggiatura di The Last of Us Part II con su scritto: "Cut to black" e "The End" e la frase: "Ho appena finito di filmare questo". Ovviamente, il fatto che l'ultima scena sia stata completata non implica che il lavoro sia concluso definitivamente: sicuramente ora verrà avviato il montaggio e passerà sicuramente del tempo prima di poter vedere le prime immagini complete del popolare videogame horror ambientato in un mondo post apocalittico.

Just shot this scene... so... 😔 pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 17 aprile 2019

Pochi giorni fa, lo stesso Druckmann aveva anche confermato che il lavoro di Laura Bailey sul gioco era stato chiuso un paio di giorni prima e che il rapper Logic avrebbe avuto un ruolo all'interno del gioco. Rimane ancora da capire quando sarà disponibile e su quali piattaforme. Mark Cerny ha parlato di una transizione soft tra i sistemi Playstation 4 e 5, con alcuni titoli di nuova generazione che potrannno essere giocati su entrambe. Tra questi rientrano probabilmente sia Death Stranding che Ghost of Tsushima, ma sono in molti a pensare che anche il gioco della Naughty Dog possa uscire su tutte e due le console Sony.