The Last of Us 2: ecco il trailer ufficiale del videogioco

È ora disponibile il trailer ufficiale di The Last of Us 2, sequel del videogioco di successo, in uscita il 19 giugno. Ambientato cinque anni dopo il primo capitolo, uscito nel 2013, il seguito mantiene l'atmosfera da survival horror, mostrando come la giovane Ellie, ora diciannovenne, si difende dalle creature mostruose infettate dal fungo Cordyceps. La ragazza entrerà anche in conflitto con una setta cristiana. A differenza del primo gioco, dove il personaggio controllato dal giocatore era principalmente Joel, questa volta tale funzione spetta ad Ellie.

The Last of Us Part II è atteso sin dall'annuncio nel 2014, dopo il successo del capostipite. Troy Baker, che presta la voce e i movimenti a Joel in entrambi gli episodi, ha detto che la trama del sequel non metterà d'accordo tutti, mentre la Naughty Dog, che produce il franchise, ha affermato che questo sarà il gioco più lungo che hanno mai realizzato. Al fianco di Baker torna anche Ashley Johnson, mentre Neil Druckmann è nuovamente coinvolto come responsabile creativo e co-autore della sceneggiatura.

È confermato anche il ritorno del compositore Gustavo Santaolalla, che con il primo episodio aveva firmato la sua prima colonna sonora per un videogioco dopo una carriera soprattutto cinematografica (ha vinto due Oscar consecutivi per I segreti di Brokeback Mountain e Babel). Santaolalla sarà anche coinvolto nell'adattamento televisivo del franchise, The Last of Us, attualmente in lavorazione per la HBO.

Baker ha espresso il proprio entusiasmo per la trasposizione, a causa del maggiore approfondimento consentito dalla serialità e dalla partecipazione, al fianco di Druckmann, dello sceneggiatore e showrunner Craig Mazin, che lo scorso anno, sempre per la HBO, ha firmato l'acclamata miniserie Chernobyl. Al momento non è noto quando inizieranno le riprese della serie, che stando alle informazioni disponibili dovrebbe coprire gli eventi del primo gioco e alcuni elementi del sequel.