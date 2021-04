The Last Letter From Your Lover: svelata la data di uscita del film con Felicity Jones e Shailene Woodley

Felicity Jones e Shailene Woodley sono le star di The Last Letter From Your Lover, film di cui è stata annunciata la data di uscita su Netflix.

The Last Letter From Your Lover, il nuovo film con star Felicity Jones e Shailene Woodley ha ora una data di uscita: il 23 luglio sarà infatti disponibile in alcuni territori su Netflix.

Il lungometraggio, tratto dal romanzo scritto da JoJo Moyes, arriverà invece nelle sale britanniche il 6 agosto.

Alla regia di The Last Letter from Your Lover c'è Augustine Frizzell e sullo schermo si assisterà ad eventi ambientati in Francia e a Londra negli anni '60 e nel presente.

La storia segue Ellie (Felicity Jones), una giovane giornalista che vive a Londra e scopre una serie di lettere in cui si racconta una storia d'amore romantica, ma destinata a un finale infelice, quella tra Jennifer Stirling (Shailene Woodley) e Anthony O'Hare (Callum Turner). Ellie viene attirata dalla storia e vuole scoprire le identità degli amanti e se la relazione ha avuto un lieto fine.

Nel cast del film, scritto da Nick Payne ed Esta Spalding, ci sono anche Joe Alwyn e Nabhaan Rizwan.