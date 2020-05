The Last Guardian: Sony Pictures ha messo in cantiere l'adattamento del videogame

The Last Guardian, videogioco per PlayStation 4, diventerà un film scritto da Max Borenstein, al via i casting per i protagonisti.

Il videogame The Last Guardian avrà un adattamento cinematografico sviluppato grazie a Sony Pictures. Secondo l'insider Daniel Richman, lo studio sarebbe alla ricerca di un ragazzino di 12 anni e ci sarebbe anche una casting call aperta per Trico, il mostro gigante con le fattezze di uccello. Resta da capire se Trico verrà doppiato o realizzato in motion capture.

L'adattamento di The Last Guardian sarà scritto da Max Borenstein, autore di Kong: Skull Island, Godzilla e Godzilla: King of the Monsters. A produrre il film interverrà Kevin Misher, che si occuperà dell'adattamento del videogame dalla storia turbolenta, passato dalla PlayStation 3 alla PlayStation 4. Ancora non sappiamo se The Last Guardian sarà un film live-action o un adattamento in animazione.

Inside: quando il videogame è un incubo muto

Ecco la sinossi del videogame The Last Guardian: Quando un giovane incontra una colossale e misteriosa creatura di nome Trico, la coppia crea un legame profondo e indissolubile che li aiuterà a sopravvivere fra le pericolanti rovine e gli ostili pericoli che li circondano. Collaborando, l'improbabile coppia dovrà comunicare per superare gli insidiosi ostacoli e scoprire i segreti di questo meraviglioso mondo fantastico... e sopravvivere a quest'avventura ricca di momenti emozionanti e commoventi.