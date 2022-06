The Kolors, incidente frontale con un camion prima del concerto “tardiamo ma stiamo bene”

L'auto dei The Kolors si è scontrata, senza conseguenze, con un camion: il gruppo stava andando a Venafro per un concerto.

Momenti di paura per i The Kolors per via di un incidente che ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano e un camion che andava contro mano. Nessun componente della band napoletana, per fortuna, ha riportato ferite. La notizia è stata diffusa su Instagram da Stash, il frontman del gruppo.

Con il ritorno della stagione dei concerti, anche The Kolors hanno ripreso ad esibirsi, il calendario della band partenopea è fittissimo, proprio oggi nelle storie di Instagram sono uscite le date dei prossimi concerti, alcuni dei quali saranno aperti da Crytical, il cantante di Amici 21 che il frontman del gruppo, giudice del programma, ha voluto con sé in quest'avventura.

I The Kolors erano attesi per un concerto a Venafro, un paesino in provincia di Isernia, ma proprio mentre stavano per raggiungere la destinazione, sono incappati in un incidente automobilistico. Un camion infatti li ha investiti mentre procedeva contro mano. Nelle storie di Instagram del gruppo si legge "Saremo un po' in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!". Dalla foto pubblicata, si vede che il finestrino della macchina si è rotto, segno che l'impatto è stato abbastanza violento.

I The Kolors, comunque, hanno mantenuto la promessa, sono riusciti ad esibirsi davanti ai loro fan. Il concerto sembra essere andato bene, il gruppo ha suonato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria che, per l'occasione, si è riempito di migliaia di fan della band vincitrice della quattordicesima edizione del talent show di Maria De Filippi.