The Knick, Steven Soderbergh: "André Holland e Barry Jenkins sono al lavoro sulla terza stagione"

Steven Soderbergh ha svelato che André Holland e il regista Barry Jenkins stanno sviluppando un'idea per riportare The Knick in tv con la terza stagione.

The Knick potrebbe tornare sugli schermi: Steven Soderbergh ha svelato che è stata scritta la sceneggiatura di un episodio che dovrebbe dare vita a una terza stagione della serie.

Il progetto si era concluso ufficialmente nel 2017 dopo solo due stagioni, ma un possibile revival, secondo quanto riportato da The Playlist, potrebbe essere imminente.

Il nuovo capitolo della storia sarebbe stato scritto da Jack Amiel e Michael Begler, mentre l'attore Andre Holland e il regista Barry Jenkins starebbero collaborando allo sviluppo del progetto.

Steven Soderbergh, parlando di The Knick, ha spiegato: "André e Barry hanno ideato un approccio davvero grandioso alla storia collaborando con Jack e Michael. E questo progetto sembra evolversi rapidamente. Ho appena letto il pilot, che è incredibile".

Il regista ha inoltre commentato la possibilità che il suo collega sia impegnato dietro la macchina da presa della serie: "Posso solo comportarmi in modo passivo per quanto riguarda questo elemento, è completamente un "figlio" di Barry. Ho detto a lui e Holland: 'Guardate, ho avuto la mia possibilità. Buona fortuna, portate la storia in qualsiasi direzione vogliate'".

La serie The Knick, prodotta per Cinemax, non ha mai avuto una terza stagione e nel 2017 Steven Soderbergh aveva spiegato: "I nuovi episodi erano ambientati nel 1947 e, per mia insistenza, avrebbero dovuto essere girati in un bianco e nero anamorfico. Penso sia possibile che questo abbia contribuito alla cancellazione".

Lo show aveva come star Clive Owen nel ruolo di un famoso chirurgo e André Holland era il suo co-protagonista.