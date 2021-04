The Jackal rispondono alle domande dei fan (VIDEO)

I ragazzi dei The Jackal hanno deciso di rispondere alle domande più pressanti dei loro fan in questo divertente video.

Ci sono domande nella vita che non hanno risposta. Per altre, invece, sono i The Jackal ad averne. Soprattutto quando si tratta di domande su di loro. Ecco perché i ragazzi hanno deciso di rispondere alle dei fan con un esilarante video.

Così tra un "Come è nata l'amicizia con il Maestro Vessicchio" e un "Aver creato The Jackal vi fa scopare di più", tra un "Avete mai notato che Simone è identico allo Zar Nicola II" e un "Ci sono mai state storie d'amore sul set" si inseriscono anche grandi domande esistenziali del tipo: "Che c...o fate dalla mattina alla sera?", tutte domande che vengono indirizzate con la massima serietà (per quanto di serietà si possa parlare in questi casi) da Ciro Priello - fresco vincitore di Lol: chi ride e fuori - e dei suoi compagni.

E per tutte le domande che non hanno trovato risposta nel video, come ci fanno sapere anche loro in chiusura, è probabile che la vostra curiosità potrà essere saziata grazie al libro "Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone, così abbiamo aperto un canale YouTube", edito da Rizzoli.