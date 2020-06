The Jackal, quando devi scegliere che film o serie guardare: il dramma in video

Il nuovo video dei The Jackal affronta il tema del numero di serie televisive a disposizione in questo periodo: quale film e serie tv guardare?

C’era una volta a… Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un'immagine del film

Il nuovo video dei The Jackal affronta il dramma di non riuscire a scegliere una serie tv o un film da vedere, considerata la scelta vastissima delle piattaforme streaming, che ormai sono una giungla, e fa un confronto con gli anni '60 e le sue scelte fin troppo limitate.

Protagonista del filmato è Gianluca Fru, aiutato a distanza da altri membri della squadra (alla fine del video i protagonisti confermano di aver usato lo split screen per le scene in cui appaiono insieme) e alle prese con l'eterno dilemma, perfettamente riassunto dalla descrizione su YouTube: " 'Due cose sono infinite: l'universo e il tempo che passo a scegliere che serie/film iniziare. Sulla prima ho ancora qualche dubbio, ma sulla seconda sono proprio sicuro che sia infinito, anzi, PIÙ CHE INFINITO...devono proprio inventare una nuova unità di misura perché davvero i numeri conosciuti non bastano' (Albert Einstein, più o meno.)" Fru decide infatti a un certo punto di passare ai film, grazie all'offerta di Sky (partner ufficiale del filmato), ma anche in quel caso i dubbi e le scelte aumentano. Potete vedere il video intero qui sotto.

Diavoli: Alessandro Borghi nel finale della prima stagione

Non è la prima volta che i The Jackal realizzano video a tema seriale, in particolare con il manforte di Sky in generale e Sky Atlantic in particolare. Celeberrima la loro incursione ricorrente sugli effetti che Gomorra - La Serie avrebbe sulla gente, con la partecipazione del cast dell'adattamento catodico del libro di Roberto Saviano, e in tempi più recenti c'è stato il caso di Diavoli, con i nostri eroi che hanno commentato il primo episodio insieme ad Alessandro Borghi, protagonista dello show ambientato nel mondo della finanza. Memorabile anche la loro partecipazione molto ironica alla serata dei David di Donatello nel 2016, con un video dove il conduttore Alessandro Cattelan, aiutato da Ciro, deve imparare la storia del cinema italiano e interagisce, nell'ordine, con Francesco Pannofino, Michele Placido, Claudio Santamaria e Paolo Sorrentino, quest'ultimo autore di "pensare forte" come nuovo, brillante eufemismo per chi si addormenta durante i film.