The Jackal al Giffoni50Plus: "Quel che conta sono le idee non preoccupatevi dei mezzi che avete"

I membri dei The Jackal, intervistati durante il Giffoni50Plus, hanno spronato i giffoner dicendo loro che, per avere successo, quel che conta sono le idee e non i mezzi a nostra disposizione.

The Jackal è un progetto iniziato per passione, quando YouTube ancora non c'era; in seguito l'idea nata sui banchi di scuola è diventata un collettivo artistico e una società di videoproduzione che ha letteralmente conquistato l'Italia. Fru, a proposito delle loro origini, durante il Giffoni50Plus ha spiegato: "Al di là dei mezzi, quello che funziona sono le idee. Puntate prima sulle idee e poi sui mezzi che avete."

Simone Ruzzo, Alfredo Felco, Aurora Leone, Claudia Napolitano e Gianluca Colucci, sono questi i nome dei membri de "gli sciacalli". "Gianluca? Neanche mia madre mi chiama più così", sorride lui, in arte Fru: sono loro a confrontarsi con i giffoner e a rispondere alle loro domande.

Alfredo ha spiegato come è nato il gruppo: "È nato da piccoli. Abbiamo iniziato per passione, senza fini commerciali. YouTube non c'era. Solo dopo, quando abbiamo iniziato a caricare i video, abbiamo visto che le persone si iscrivevano al nostro canale e abbiamo capito che potesse diventare un lavoro".

Simone, ha spiegato la genesi del nome del progetto: "Quando abbiamo iniziato non avevamo un soldo per fare i nostri video e quindi andavamo a 'sciacallare' quello che trovavamo. Ma sciacallo sarebbe stato un po' brutto da usare e quindi abbiamo scelto il termine inglese The Jackal".