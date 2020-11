The Jackal e le dipendenze da film e serie TV: il video sui disturbi più comuni

La casa di carta: una foto della serie

I The Jackal mettono alla berlina chi è fissato con le serie tv e i film nel loro nuovo video, realizzato in collaborazione con Sky. Nel video, che potete vedere qui sotto, Ciro Priello interpreta il dottor Ugo Giacalli (allusione al nome del gruppo, ma forse anche al dottor Jekyll), nella cui villa i pazienti si fanno ricoverare per i disturbi più comuni legati alla visione costante di film e serie TV. Tra questi ci sono la "Sindrome da Finale Sospeso" (Aurora lascia le frasi in sospeso), la "Paralisi da Scrollamento di Ricerca di Cosa Vedere" e il cosiddetto "Analfabetismo Sottotitolare" (Fabio non riesce a concentrarsi nello stesso momento sulle immagini e sui sottotitoli), e poi c'è il "Corso intensivo per imparare a dire che guardi le serie in lingua originale senza sembrare stronzi".

Matthew Fox nel finale di Lost

Un altro esilarante video dei The Jackal, il cui contenuto va a braccetto con le recenti iniziative editoriali di Movieplayer, tramite l'apposita collana a cura di Multiplayer Edizioni. Parliamo, ovviamente, dei due volumi di 100 Serie TV in pillole (il cui target è costituito da quei "malati seriali" che Ugo Giacalli vorrebbe curare), e del libro Cult, sui film che ci hanno cambiato la vita. Ma anche della recentissima Bibbia degli spoiler, un'ironica raccolta di battute sui finali o sul contenuto in generale di 666 titoli (566 film e 100 serie). Tutti i volumi sono scritti da Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi, con l'aggiunta di altri sette redattori del nostro sito (Valentina Ariete, Sofia Biagini, Max Borg, Carlotta Deiana, Fabio Fusco, Matteo Maino e Benedetta Romoli) per il libro sugli spoiler. Letture ideali in questo periodo incerto a base di sale chiuse e un'offerta televisiva e streaming sempre più grande, per aiutare i lettori a orientarsi in un grande oceano di contenuti da (ri)scoprire.

Potete acquistare i libri ai seguenti link :

La bibbia degli spoiler

100 serie tv in pillole - Manuale per malati seriali

100 serie tv in pillole - stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi

Cult - i film che ti hanno cambiato la vita