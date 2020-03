I The Jackal al tempo del Coronavirus: per una volta ci fanno quasi piangere (VIDEO)

Anche i The Jackal ci fanno compagnia da casa ai tempi del Coronavirus con video in cui raccolgono alcune considerazioni sulla quarantena a cui in questi giorni dovremmo tutti attenerci.

Insieme a loro, vicini solo virtualmente, ci sono personaggi famosi - come Andrea Delogu e Francesco Montanari, i membri de Lo Stato Sociale, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro - e altri che, loro malgrado, forse lo diventeranno in questo momento, come la studentessa prossima alla discussione di laurea a cui però non potranno partecipare nè i genitori nè gli amici.

Per Fru costretto ad abituarsi in fretta alla nuova vita con i coinquilini ballerini, ma con un piano B già pronto di "giocare alla playstation finchè proprio non muoio", c'è Ciro che passa i giorni a scambiarsi effusioni con la figlia, Alessandro Borghese ha dovuto rinunciare alla musica rock nelle sue playlist per lasciare spazio alle colonne sonore dei classici Disney, le preferite dalle sue due bambine.

La speranza di tutti, però, come riassume bene Fabio con la "socialità da centro commerciale", e come si augurava qualche giorno fa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel video diventato ormai un cult, è di tornare ad abbracciarci presto, non solo virtualmente.