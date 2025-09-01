The Island su Rai 4, vendetta, azione e corruzione nel thriller di stasera 1 settembre: trama e cast

Stasera, Lunedì 1° settembre, Rai 4 propone il thriller d'azione The Island, un film del 2023 diretto dal regista Shaun Paul Piccinino. La trama si incentra intorno ad un uomo che torna nella sua isola natale dopo l'omicidio del fratello. Ecco la sinossi completa e il cast della pellicola che vedremo in prima serata a partire dalle 21:20.
Trama di The Island
Un ex poliziotto torna nella sua isola natale dopo aver appreso che il fratello è stato brutalmente assassinato. Deciso a scoprire la verità, si ritrova immerso in un mondo dominato dalla corruzione e dal potere di un boss locale che tiene l'intera comunità sotto il proprio controllo.
Durante le indagini, l'uomo deve affrontare scontri violenti e pericolosi, che mettono a rischio non solo la sua vita, ma anche quella delle persone a lui care. Quando persino la sua ex moglie viene coinvolta, la battaglia assume una dimensione ancora più personale.
Il conflitto culmina in una resa dei conti che non riguarda più soltanto la vendetta per il fratello, ma la liberazione dell'intera comunità dall'oppressione criminale. Insieme agli abitanti dell'isola, il protagonista guida una lotta coraggiosa per la giustizia e la libertà.
Cast del thriller: personaggi e interpreti principali
Michael Jai White - Mark
Gillian White - Akilah
Jackson Rathbone - Phil
Edoardo Costa - Manuel
Roger Guenveur Smith - Governor Walsh
Gabriel Coronel - Rafael
Dove vedere The Island stasera
Il thriller d'azione andrà in onda questa sera su Rai 4 alle 21:20. Se non sarà possibile seguirlo in TV, la ricerca di vendetta di Michael Jai White sarà disponibile in live streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, dove si potrà recuperare nei prossimi giorni nella sezione On Demand.