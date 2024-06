Rob Lowe vuole Zac Efron come protagonista di un biopic su di lui: "Sarebbe la scelta perfetta"

La star di West Wing ha indicato il collega come interprete perfetto per un film sulla sua vita e carriera.

Rob Lowe ha scelto l'attore perfetto per interpretarlo in un futuro biopic. In una recente intervista a Entertainment Tonight, Lowe non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto dal figlio John Owen Lowe, chi sceglierebbe per interpretare se stesso in un film sulla sua vita e sulla sua carriera.

Il prescelto è Zac Efron, che Lowe pare abbia particolarmente apprezzato in un film recente:"Zac Efron. Hai visto The Iron Claw? Incredibile. È incredibile". Una scelta che ha trovato d'accordo il figlio, che ha confermato di ritenere fantastica l'ex star di High School Musical, anche se il tono sarcastico della risposta nascondeva il fatto che secondo il Lowe jr., Efron non accetterebbe mai.

Un giovane Rob Lowe

Zac Efron sarebbe una scelta sensata per interpretare Rob Lowe in un film. Oltre alla somiglianza fisica, entrambi hanno vissuto l'esperienza di diventare famosi a Hollywoood in giovane età. Già nel 2013, Rob Lowe aveva definito Zac Efron una sorta di 'mini-me', e di avergli fornito diversi consigli in passato:"È diventato un vero buon amico. Sia mio che della mia famiglia, i miei figli lo adorano. Quando Zac viene a casa nostra è come avere un E.T. in giro".

Zac Efron in una scena di Me and Orson Welles

Rob Lowe non è l'unico attore ad aver espresso interesse nei confronti di Zac Efron per una loro versione più giovane. Qualche anno fa, Matthew Perry, co-star di Efron in 17 Again - Ritorno al liceo, rivelò che gli piacerebbe essere interpretato in un film dall'attore. Dopo la morte di Perry, Zac Efron ha dichiarato di essersi sentito onorato dalla proposta di Perry:"Sarebbe straordinario farlo, sono ancora devastato dal fatto che se ne sia andato".

Famoso negli anni '80 per aver recitato in diversi film del cosiddetto Brat Pack, Rob Lowe negli ultimi decenni si è distinto principalmente sul piccolo schermo in serie come West Wing e Brothers & Sisters - Segreti di famiglia.