The Institute, primo sguardo alla serie tratta da Stephen King "Scelti attori più grandi per evitargi traumi"

Un'accurata scelta di casting seguita ad alcune modifiche nell'adattamento del romanzo di King è servita ad evitare traumi per i giovani interpreti della raccapricciante serie tv in arrivo.

MGM+ ha svelato la prima foto di The Institute, serie thriller basata sul romanzo di Stephen King del 2019. Nel corso di un panel tenutosi presso il Content London, è stato proiettato un trailer alla presenza del capo di MGM+ Michael Wright, del regista e produttore esecutivo di The Institute Jack Bender e del creatore dello show Benjamin Cavell. È stato, inoltre, annunciato il coinvolgimento di Stephen King come produttore esecutivo.

Il trailer proiettato ai presenti all'evento ha offerto un primo sguardo a The Institute e all'istituto che dà il titolo allo show, un edificio in cemento in stile brutalista dove vengono portati i bambini con poteri telecinetici dopo essere stati misteriosamente rapiti. Luke, interpretato dall'esordiente Joe Freeman, incontra per la prima volta i compagni dell'istituto e la malefica signora Sigsby (Mary-Louise Parker), che lo incoraggia dicendogli che sta facendo qualcosa di buono per il mondo facendosi collegare a macchinari che servono a studiare i suoi poteri.

"Non siete bambini, non qui. Non c'è l'ora di andare a dormire, non ci sono faccende domestiche", proclama la sinistra signora Sigsby, mentre clip flash mostrano i bambini sottoposti ad abusi e torture. "Qui, se infrangi una regola, ci sono conseguenze da adulti."

Nel cast di The Institute compaiono anche Ben Barnes, Simone Miller, Jason Diaz, Hannah Galway e Julian Richings.

The Institute: la prima foto della serie tratta dal romanzo di Stephen King

Dal libro al film

Nel romanzo originale di Stephen King, il protagonista Luke Ellis ha 12 anni, ma nella serie ha qualche anno in più così come molti altri personaggi. Jack Bender, che in precedenza aveva lavorato con King in Mr. Mercedes e ha diretto episodi di Lost e Il Trono di Spade, ha spiegato il perchè di questa scelta.

"Eravamo consapevoli di non voler traumatizzare questi ragazzi. Non volevamo che fosse un'esperienza sadica. C'è una linea sottile e come narratori non volevamo arrivare a quel punto" ha spiegato.

Il creatore della serie Benjamin Cavell ha aggiunto che The Institute è collegato all'universo di Stephen King poiché i bambini nella storia possiedono tutti "versioni della luccicanza", la stessa abilità psichica possedute da Danny Torrance in Shining.

"I ragazzi con questo potere vengono rapiti da qualche organizzazione oscura che non comprendiamo appieno", ha continuato. "Ma alla fineriescono a trovare un modo per salvarsi. Non c'è una forza esterna che arriva a salvarli, i ragazzi devono unirsi e, attraverso il loro ingegno e la loro abilità, trovare la via d'uscita".