The Hunt: Emma Roberts e Justin Hartley tra le star del film

The Hunt, il film che verrà diretto da Damon Lindelof, averà tra i suoi protagonisti anche le star del piccolo schermo Emma Roberts, Justin Hartley e Glenn Howerton.

Il progetto è stato scritto da Nick Cuse in collaborazione con Craig Zobel, mentre la trama non è stata ancora rivelata nonostante le prime indiscrezioni parlano di un lungometraggio che segue l'aumento di aggressività tra le diverse fazioni politiche negli Stati Uniti.

Il film The Hunt sarà prodotto da White Rubbit in collaborazione con Universal Pictures e Blumhouse Productions.

Emma è stata recentemente star di show come American Horror Story e Scream Queens, mentre Justin è tra i protagonisti di This Is Us e Howerton fa parte del cast di A.P. Bio.

Lindelof è un vero e proprio veterano delle serie televisive avendo prodotto show di successo come Lost, The Leftovers e Watchmen.

The Hunt sarà distribuito nei cinema americani a partire dal 18 ottobre.