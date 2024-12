The Housemaid: la data di uscita del film con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Michele Morrone

The Housemaid, il tanto atteso thriller che vedrà come protagonisti l'attore italiano di 365 giorni Michele Morrone, accanto alle star americane Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, ha finalmente una data di uscita.

La Lionsgate ha deciso di controprogrammare l'uscita di Avatar 3 con il lancio del film durante le festività natalizie. The Housemaid arriverà infatti il 25 dicembre 2025, in concomitanza con il lungo weekend natalizio. Le sale cinematografiche saranno particolarmente affollate in quel periodo, con l'uscita di altri film molto attesi, come Avatar 3 (previsto per il 19 dicembre), un film senza titolo della Warner Bros e un nuovo capitolo del franchise di SpongeBob da Paramount.

I dettagli su The Housemaid

Adattato dal bestseller di Freida McFadden e con la sceneggiatura a cura di Rebecca Sonnenshine, The Housemaid è diretto da Paul Feig. Il film racconta la storia di Millie (interpretata da Sydney Sweeney), una giovane donna in difficoltà che trova sollievo nell'idea di ricominciare da capo lavorando come domestica per Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar), una coppia benestante. Ben presto, Millie scopre che i segreti della famiglia sono molto più oscuri e pericolosi di quanto avesse immaginato. Il cast vede anche la partecipazione di Brandon Sklenar nel ruolo di Andrew.

Una romantica Amanda Seyfried in una scena del film Mamma Mia!

Il romanzo di McFadden, che ha consacrato l'autrice come bestseller del New York Times per ben 75 settimane, ha venduto oltre 3,6 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in 40 lingue.

I progetti futuri degli attori

Nel frattempo, Paul Feig è al lavoro su Un piccolo favore 2, che vedrà il ritorno di Blake Lively e Anna Kendrick, ma il film non uscirà nelle sale cinematografiche. Sydney Sweeney, oltre a The Housemaid, apparirà nel film Eden, diretto da Ron Howard, accanto a un cast stellare che include Vanessa Kirby, Ana de Armas e Jude Law. Inoltre, Sweeney tornerà a vestire i panni di Cassie nella prossima stagione di Euphoria.

365 giorni: Adesso, Michele Morrone in una scena del film

Michele Morrone, dopo l'esperienza in Bunny-Man con Bella Thorne, è attualmente impegnato nelle riprese di Maserati: The Brothers, una pellicola diretta da Bobby Moresco, in cui interpreta il ruolo di Alfieri Il Maserati, accanto a un cast che include Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba.

Infine, Amanda Seyfried sarà protagonista di Long Bright River, una miniserie di Peacock basata sul bestseller omonimo di Liz Moore, che racconta una storia intensa e drammatica nel cuore della città di Philadelphia.