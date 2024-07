The Greatest: in arrivo la serie sulla leggenda della boxe Muhammad Alì

Prime Video ha ordinato ufficialmente la miniserie The Greatest, del produttore esecutivo Michael B. Jordan e dello showrunner Ben Watkins. Considerata la prima serie autorizzata sulla vita di Muhammad Alì realizzata con l'accesso alla sua proprietà, The Greatest avrà come protagonista Jaalen Best (All American: Homecoming) nel ruolo della leggenda della boxe.

"Quella di Muhammad Alì è una storia impressionante di una delle figure globali più significative del XX secolo", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione di Amazon MGM Studios. "Siamo orgogliosi di lavorare con Ben insieme a Outlier, Roc Nation, Polygram, Grace, Authentic Brands, Lonnie Ali e il bravissimo Jaalen Best, che sappiamo faranno un lavoro straordinario per dare vita a The Greatest per i nostri clienti di Prime Video".

Michael J. Fox su Muhammad Ali: "Fu lui ad aiutarmi a combattere il Parkinson"

Cosa racconterà The Greatest?

La serie presenterà i momenti salienti della vita e della carriera di Ali - sia dentro che fuori dal ring - che sono stati ben documentati, così come i momenti che hanno avuto luogo al di fuori dei riflettori. Il mondo ricorda un'icona, ma The Greatest parla di un uomo, un marito, un padre, un fratello e un figlio.

La serie è prodotta dalla Outlier Society di Michael B. Jordan, che ha un accordo globale con Amazon MGM Studios, Blue Monday Productions di Watkins, Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment, partner di Universal Music Group, e Grace: A Storytelling Company, di cui la vedova di Ali, Lonnie Ali, è produttrice esecutiva.

Locandina di Muhammad Ali

Lonnie Alì ha parlato della scelta di Best come interprete del suo defunto marito. "Sono entusiasta di produrre The Greatest insieme a Ben Watkins, che ha catturato l'essenza e le sfumature di Muhammad", ha dichiarato. "Con Jaalen Best abbiamo scoperto un gioiello dell'anima. È un giovane di grande talento che non solo incarna Muhammad, ma ne emana la resilienza, il coraggio, il carisma e la sicurezza".

Il produttore esecutivo Josh Wakely ha lavorato per anni a The Greatest, assicurandosi i diritti della storia di Ali e portando il progetto su Amazon. In passato, Alì è stato interpretato sullo schermo da lui stesso nel film The Greatest del 1977, da Terrence Howard nel film della ABC King of the World del 2000, da David Ramsey nel film della Fox Ali: An American Hero, Will Smith nel film biografico Ali del 2001 ed Eli Goree nel film originale Amazon Prime Quella notte a Miami... del 2020.