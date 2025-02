The Golden Bachelor Italia, chi sono i protagonisti del dating show in onda su Real Time dal 19 febbraio

Conosciamo le protagoniste del nuovo dating show di Real Time condotto da Ascanio Pacelli: The Golden Bachelor arriva per la prima volta in Italia.

Da mercoledì 19 febbraio alle 21.30 su Real Time andrà in onda The Golden Bachelor Italia, sottotitolo "Non è mai troppo tardi per innamorarsi", con la conduzione di Ascanio Pacelli*. Si tratta di un dating show in cui sedici "Ladies" cercheranno di conquistare il cuore di un affascinante single, lo "scapolo d'oro" che dà appunto il titolo alla trasmissione.

The Golden Bachelor: chi è Massimiliano Pace, il single

Il protagonista intorno a cui ruota tutto, the bachelor, sarà Massimiliano Pace. Consulente finanziario, romano di 61 anni, parla inglese, francese e tedesco. È stato sposato per tredici anni con una donna tedesca conosciuta in Germania durante gli studi universitari, fino alla separazione di quasi venti anni fa. Dal loro amore sono nate due figlie, di cui si è occupato da solo fin da quando erano molto piccole.

Le concorrenti di The Golden Bachelor Italia

Veniamo ora alle Ladies che si sfideranno per conquistare l'ambito single. Sono 16 concorrenti, tutte con più di 50 anni.

Oksana

Lara

Oksana: Sessantacinquenne, arriva da San Pietroburgo e vive a Milano. Illustratrice e grafica, si diletta con il teatro d'improvvisazione, balla swing e gioca a golf. Separata e con due figli, ha visitato le 7 meraviglie del mondo e oggi le manca solo l'amore.

Lara: Piemontese di Collegno, 55 anni, impiegata, si definisce sensibile ed emotiva. Ha alle spalle due matrimoni e un figlio. Cerca un uomo alla sua altezza che le faccia rivivere il sogno dell'amore. "Per un uomo che mi piace sono capace di fare di tutto, ma devo sentirlo mio. Non sono un'adulatrice".

Maria Antonietta

Maria

Maria Antonietta: Pugliese di Mesagne (BR), 52 anni, dopo aver viaggiato molto oggi vive nella Marche, a Civitanova. Ha fatto della sua passione un lavoro: indossa e vende parrucche. Ogni giorno ne cambia una per sentirsi diversa. È single e non ha mai avuto relazioni importanti. Adesso si sente pronta ad accogliere un uomo nella sua vita.

Maria: 59 anni, piemontese elegante e affascinante, Maria vive a Moncalieri dove lavora come impiegata in uno studio professionale e in una casa editrice. Separata, ama leggere, viaggiare e ballare. Occasionalmente lavora come indossatrice.

Rosy

Francesca

Rosy: Napoletana verace, 57 anni, dopo aver gestito un albergo con il marito, oggi è social media manager. Vedova da tre anni, ha cercato di rinascere grazie al teatro e al tango argentino. Istrionica e solare, in un uomo cerca la dolcezza.

Francesca: Milanese, imprenditrice glamour, 59 anni, è separata, mamma di due figlie e nonna orgogliosa. Ha vissuto tra Londra, Milano e Bruxelles occupando posizioni manageriali in diverse multinazionali. Ama nuotare, andare in barca, sciare e giocare a golf.

Nezia

Valentina

Valentina: Tarantina di 54 anni, odia le etichette. Personal chef e insegnante di yoga, Valentina è orgogliosa dei suoi capelli silver e della libertà conquistata. Separata con tre figli maschi, desidera un uomo che non sia giudicante e che la apprezzi per quello che è veramente.

Nezia: Brindisina di 61 anni, bellezza mediterranea, ha alle spalle due matrimoni e ha due figli che sono "duebronzi di Riace". Dirigente amministrativa, ha un animo sensibile: scrive poesie e suona il pianoforte. Cerca un uomo che la completi.

Patrizia

Artemisia

Patrizia: Ligure, dove vive a Celle, 61 anni, ama la vita e divertirsi. È la regina delle feste ed è sempre circondata da amici. Per tenersi in forma si divide tra la palestra e i balli latino-americani. Ha alle spalle due matrimoni e due figli. Attiva nel sociale, cerca un uomo con figli, sportivo e amante degli animali**.

Artemisia: Esplosiva, con la battuta sempre pronta, Artemisia ha 59 anni e vive tra Roma e Pescocostanzo (AQ) dove gestisce un ristorante. Si confeziona abiti all'uncinetto da sola ma non rinuncia allo shopping. Non è mai stata sposata, ma ha avuto due relazioni importanti. Cerca un uomo divertente e intelligente con il quale viaggiare e condividere momenti di spensieratezza.

Roberta

Daniela

Roberta: Cinquantanovenne, pilota di aerei, ha girato tutto il mondo e oggi vive a Pescara. Grande sportiva, ha praticato equitazione, sci, nuoto, sub, snorkeling, go-kart, tiro con l' arco e pallavolo. La passione per il volo è una questione di famiglia: suo fratello come il suo ex marito sono entrambi piloti e anche la figlia sta prendendo il brevetto. Vorrebbe al suo fianco un uomo elegante e brillante con il quale condividere la vita.

Daniela: Marchigiana di 57 anni, è una speaker radiofonica di Castelfidardo, dove ha iniziato a lavorare in radio da giovanissima. Vedova da circa venti anni, ha un figlio che ha cresciuto da sola. Sempre sorridente, oggi ha ancora voglia di innamorarsi e sogna di sposarsi in riva al mare.

Cristina

Antonella M.

Cristina: Sarcastica e autoironica, ha 59 anni ed è una contessa che vive a Milano. Ha studiato gemmologia a New York e lo sciamanesimo tra la Mongolia e la Siberia. Parla inglese, francese, spagnolo, arabo e tedesco. Ha alle spalle due matrimoni ma ha ancora voglia di perdere la testa per un uomo, che deve essere intelligente, ironico e non narcisista.

Antonella M: 66 anni, di Pordenone, è separata, ha un figlio e una nipotina di dieci anni che adora. Ex impiegata, dopo la pensione ha preso coraggio e ha rivoluzionato la sua vita: oggi pratica pole dance, va in palestra cinque volte a settimana e si è fatta un tatuaggio. Ha trasmesso la passione per la pole dance anche alla nipote.

Tiziana

Antonella A.

Tiziana: 57 anni, vive a Montechiarugolo (PR) seduttiva e ironica, è una donna che si è rimboccata le maniche di fronte alle sfide della vita. È vedova da quindici anni, vive in campagna, ha una figlia che ha cresciuto da sola. Cerca un uomo generoso di cuore e amante degli animali. La sua grande passione è la musica: da ragazza cantava in un gruppo country blues.

Antonella A: 54 anni, è una napoletana energica e grintosa che vive a Portici. Ex ballerina professionista di balli caraibici, oggi è un'imprenditrice: ha un ristorante e un locale in cui organizza eventi legati alla danza. Si è sposata giovanissima e separata dopo qualche anno. Da questo matrimonio sono nati due figli. Impulsiva e determinata, oggi cerca un compagno che non limiti la sua libertà.

The Golden Bachelor è realizzato da Fremantle Italia per Warner Bros. Discovery ed è composto da 8 episodi da 75 minuti. Le puntate saranno disponibili in anteprima streaming su Discovery+.