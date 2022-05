The Gabby Petito Story: Thora Birch debutta alla regia con il film sulla tragica morte della ragazza

La tragica fine di Gabby Petito sarà raccontata in un film prodotto da Lifetime che segnerà il debutto alla regia di Thora Birch.

Le riprese inizieranno in estate in Utah e debutterà sugli schermi americani entro la fine dell'anno.

The Gabby Petito Story racconterà il complicato rapporto tra la ragazza, che aveva solo 22 anni, e il suo fidanzato Brian Laundrie, seguendo inoltre il viaggio che ha portato all'omicidio.

Thora Birch sarà coinvolta nel film come regista e come interprete nel ruolo di Nichole Schmidt, la madre di Petito.

Gabby era misteriosamente scompasa nel mese di agosto e il suo corpo senza vita è stato poi trovato alcune settimane dopo nell'area del Grand Teton National Park in Wyoming. La giovane, secondo il medico legale, è morta strangolata.

Laundrie venne subito considerato sospettato e le autorità non sono riuscite a trovarlo. Nel mese di ottobre Brian è stato poi ritrovato senza vita dopo che il ragazzo si è sparato alla testa.

Il progetto farà parte dell'iniziativa Stop Violence Against Women ideato da Lifetime che ha come obiettivo quello di dare spazio a voci non ascoltate e alle vittime di violenza. Il film sarà accompagnato da una nuova campagna sul lavoro compiuto da alcune organizzazioni per offrire aiuto a delle donne in difficoltà.