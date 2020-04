The First Fifteen Lives of Harry August: Wes Ball regista del film

Il libro The First Fifteen Lives of Harry August, scritto da Claire North, verrà adattato in un film diretto da Wes Ball.

The First Fifteen Lives of Harry August, il romanzo scritto da Claire North, diventerà un film diretto da Wes Ball, già dietro la macchina da presa del franchise di Maze Runner.

L'adattamento della storia sarà prodotta da Amblin Partners che proporrà sul grande schermo il racconto a sfumature sci-fi.

Nel lungometraggio si assisterà alla vita di un uomo che nasce più volte ritrovandosi sempre alla prese con la stessa vita e ricordando le esperienze passate. Il protagonista cerca poi di salvare il mondo scontrandosi con un rivale dotato delle stesse capacità che sembra disposto a sacrificare tutto pur di ottenere una conoscenza quasi divina.

La sceneggiatura di The First Fifteen Lives of Harry August è stata firmata da Melissa Iwbal, mentre Peter Czernin e Graham Broadbent di Blueprint Pictures (Emma, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri) in collaborazione con Joe Hartwick Jr., Jeb Brody e Andrew Calof.

Il romanzo è stato pubblicato nell'aprile 2014 e The First Fifteen Lives of Harry August, ora destinato a diventare un film diretto da Wes Ball, ha vinto il premio John W. Campbell Memorial Award come miglior opera sci-fi.