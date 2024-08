Ruiner: il videogioco diventa un film diretto da Wes Ball

Il videogioco Ruiner diventerà un film e il regista del progetto sarà Wes Ball, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Michael Arlen Ross.

Il progetto sarà prodotto da Kelly McCormick e David Leitch tramite la loro 87North, grazie all'accordo stretto con Universal Pictures.

Il team al lavoro sul progetto

L'adattamento di Ruiner potrà inoltre contare sulla presenza di alcuni esperti in progetti tratti da videogiochi: nel team ci sono Amazon MGM Studios e Netflix che hanno lavorato a Tomb Raider, mentre Paramount, che ha realizzato Sonic, sarà coinvolta grazie al lavoro di Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il videogioco può contare su oltre 4 milioni di giocatori e ha il 90% di recensioni positive su Steam.

La storia è ambientata nella cyber metropoli di Rengkok, nel 2091. Al centro della trama c'è uno psicopatico che lotta contro un sistema corrotto per scoprire la verità e recuperare il fratello, che è stato rapito. Con la guida di un misterioso hacker, il protagonista lotta in un mondo all'insegna della violenza brutale e della tecnologia avanzata, avvicinandosi sempre di più all'oscuro segreto nascosto nelle strade della città.

Un nuovo progetto tratto dai videogiochi per il regista

Wes Ball si occuperà nei prossimi mesi anche del film tratto da The Legend of Zelda. Il lungometraggio porterà così sul grande schermo uno dei videogiochi più amati di sempre. Il progetto, come aveva rivelato dal co-creatore Shigeru Miyamoto, è da tempo in fase di sviluppo in collaborazione con il produttore Avi Arad ed è uno dei più attesi dagli appassionati del genere.

Al centro della trama della storia che verrà raccontata in una nuova versione c'è Link, un guerriero che aiuta Zelda a salvare il regno di Hyrule dal malvagio Ganon.