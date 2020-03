The Film Club: 100 film in streaming gratis anti-quarantena da Coronavirus

La Minerva Pictures mette a disposizione 100 film gratis in streaming su The Film Club per questo momento di quarantena, da Carne Tremula a Sharknado.

Il portale The Film Club ha messo a disposizione 100 film in streaming gratis per rendere più gradevole questo momento di quarantena da Coronavirus, da Carne Tremula a Sharknado, da Il Tagliaerba a Il Medico della Mutua. Inoltre gli utenti avranno la possibilità di noleggiare anche ulteriori titoli, in base ai propri bisogni!

Approfittare di quest'occasione è semplice, The Film Club è accessibile a tutti grazie a una veloce registrazione - altrimenti sarà possibile visualizzare solamente i piccoli trailer promozionali delle pellicole. Basterà inserire i propri dati e cliccare sul link che sarà inviato tramite posta elettronica. Il gesto è stato apprezzato da tantissimi sui social, che hanno elogiato la Minerva Pictures per aver messo a disposizione così tanti titoli, senza nessuna carta di credito.

Sharknado - una scena del film

Unico "problema" per i puristi è l'assenza di versione originale con sottotitoli: tutti i film scelti sono in versione doppiata. Il catalogo di film in streaming gratuiti di The Film Club è davvero molto vario, si va da numerosi film datati italiani, tra cui Il medico della Mutua, Sistemo l'America e torno o C'è un fantasma nel mio letto, passando per film esteri che hanno assunto connotazioni di cult, dal trash Sharknado all'intenso Carne Tremula di Pedro Almodovar. Ce n'è davvero per tutti i gusti, grazie alla selezione ampia anche riguardo i b-movie all'italiana, come La cameriera seduce i villeggianti o Fatalità con Nino D'Angelo.