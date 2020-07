The Fast and the Furious: Tokyo Drift, stasera su Italia 1 il film con Vin Diesel

Stasera su Italia 1 alle 21:30 va in onda The Fast and the Furious: Tokyo Drift, il terzo capitolo della serie cinematografica e il primo ad essere girato oltre oceano.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:30, è il terzo episodio della serie cinematografica e il primo girato oltre oceano.

Il corridore clandestino Sean Boswell (Lucas Black) è un ragazzo solitario e isolato, che ha un solo legame con il mondo esterno: le gare illegali. Una passione che gli crea seri problemi con la legge, così per evitare la prigione, dopo l'ennesima corsa illecita, lascia gli Stati Uniti per raggiungere lo zio, un militare che vive a Tokio. La capitale giapponese, però, non rappresenta altro che un nuovo terreno di sfida e, dopo aver fatto conoscenza con l'americano Twinkie (interpretato dall'attore e rapper americano Bow Wow), Sean viene introdotto nel mondo underground del drift racing, ovvero gare illegali di auto che, a elevatissima velocità, affrontano percorsi incredibilmente tortuosi. Il ragazzo diventerà quindi un abile maestro del drifting e, in una corsa inarrestabile, sfiderà DK, Drift King (Brian Tee), il più temibile dei piloti, incontrastato Signore delle Gare.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift è il terzo capitolo della serie Fast and Furious. Uscito nel 2006, l'ordine temporale della serie vuole che gli eventi di Tokyo Drift siano accaduti dopo Fast & Furious 6, distribuito del 2013. Il pioniere del drift Keiichi Tsuchiya fa un cameo nel ruolo di un pescatore. Un altro pilota di drift, Rhys Millen, appare nel film, è uno dei passeggeri del volo dagli Stati Uniti al Giappone.