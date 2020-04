The Facchinettis: la nuova serie con Francesco Facchinetti disponibile su DPlay Plus

La prima produzione originale tutta italiana di DPlay Plus, The Facchinettis, è disponibile con la prima puntata, che andrà in chiaro il 19 aprile!

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol, esperta di comunicazione moda, dolce mamma e sexy compagna, sono i protagonisti di The Facchinettis, prima nuova serie televisiva italiana firmata e disponibile su Dplay Plus in esclusiva sulla piattaforma streaming pay di Discovery da oggi. Il primo episodio della serie andrà in onda anche in chiaro su Real Time (canale 31) domenica 19 aprile alle 21:30.

Una delle famiglie più amate e seguite sui social e sulle piattaforme web, per la prima volta apre le porte della propria casa, facendo entrare le telecamere per riprendere e raccontare a 360° la loro vita. La vita quotidiana di una famiglia allargata sui generis, abituata alla luci della ribalta e seguitissima sui social, che stavolta è pronta a raccontare le proprie dinamiche senza filtri, tra eccentricità, crisi di coppia, figli, nonni ingombranti, tata, assistenti personali e altri personaggi decisamente fuori dal comune.

Una foto di Francesco Facchinetti

Il docu-reality ruota attorno al rapporto di coppia tra Francesco Facchinetti e Wilma. Lui è l'anima irrequieta dei due, un fiume in piena difficile da arginare. Spesso rinchiuso nel suo coloratissimo studio pieno di oggetti stralunati e, come un eterno adolescente, indossa tuta d'ordinanza ed è perennemente al telefono. Inoltre, è da poco devoto al veganesimo. Wilma, nell'apparente quiete della loro casa di Mariano Comense, che grazie all'energia familiare si trasforma in una festosa villa di Beverly Hills, con la sua verve brasiliana, unita al rigore svizzero con cui è cresciuta, riempie le sue giornate tra la cura dei figli, ricette in cucina che condivide con i suoi follower ma che non sempre vengono apprezzate dai suoi, e il pilates (imperdibili le lezioni fatte a nonno Roby Facchinetti, ex leader dei Pooh).

Le porte della Facchin’house stanno per aprirsi: siete pronti a entrare nella vita dei #TheFacchinettis? Da domani... Pubblicato da Dplay Italia su Sabato 11 aprile 2020

Una famiglia popolare ma sempre sopra le righe, dove regnano caos ed allegria, ma che scopriremo anche intensamente normale, con gli alti e i bassi tipici di ogni famiglia. Vedremo nonno Roby, che prima si prendeva cura di palcoscenici importanti, accudire i suoi nipotini, in una versione baby-sitter che non abbiamo mai visto prima. La prima puntata si apre con un colpo di scena, perché i Facchinetti affronteranno il primo ostacolo che sfiora la vita di molte coppie nel quotidiano. Francesco e Wilma, ripresi dalle telecamere, affronteranno la loro prima seduta di terapia di coppia perché forse, dietro baci e sorrisi che scintillano sui social, non tutto funziona come dovrebbe! E questo è solo l'inizio...