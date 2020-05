The Disney Family Singalong vol. II: Shakira, Donald Glover, Seth Rogen e le altre star che parteciperanno

The Disney Family Singalong vol. II è in arrivo. Se avete amato l'evento televisivo organizzato da Disney e ABC il mese scorso, allora non potete perdervi questo secondo capitolo, specialmente visto che vi parteciperanno grandi nomi della musica e dello spettacolo come Shakira, Donald Glover, Seth Rogen e tanti altri.

Andrà in onda domenica 10 maggio, il giorno della Festa della Mamma, la seconda edizione del Disney Family Singalong, il karaoke virtuale a cui tutti possono prender parte direttamente da casa propria. Presenti all'appello questa volta Idina Menzel, Halsey, Shakira, Seth Rogen, Josh Gad, Donald Glover, Miguel, Rebel Wilson le star di Disney on Brodway e numerosi altri ospiti di talento con cui intonare le più celebri canzoni delle vostre pellicole Disney preferite. Per ora, come riportato anche sui canali ufficiali, la line-up dell'evento è la seguente, ma verrà presto aggiornata con ulteriori star ed esibizioni:

"A Whole New World" - Idina Menzel e Ben Platt

"Almost There" - Chloe x Halle e Anika Noni Rose

"Hakuna Matata"-Seth Rogen e Billy Eichner feat. Donald Glover e Walter Russell III

"Part of Your World" - Halsey

"Poor Unfortunate Souls" - Rebel Wilson

"Remember Me" - Miguel

"Step in Time" e "Supercalifragilisticexpialidocious" - Derek Hough, Julianne Hough, e Hayley Erbert

"Try Everything" - Shakira

"When I Am Older" - Josh Gad

"You'll Be in My Heart" - Le star di Disney on Broadway Merle Dandridge, Heather Headley, Adam Jacobs, Caissie Levy, Kara Lindsay, Kevin Massey, and Josh Strickland

"Zero to Hero" - Keke Palmer

L'iniziativa non è però solo fonte di gradito intrattenimento in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, ma è anche a scopo benefico, in quanto organizzata in collaborazione con diverse organizzazioni atte ad aiutare famiglie e bambini che non hanno cibo a sufficienza, come Feeding America.