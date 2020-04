The Disney Family Singalong, i video con le esibizioni delle star

Ieri sera è andato in onda in America The Disney Family Singalong, lo speciale di ABC in cui star internazionali come Ariana Grande, Josh Gad, Luke Evans, Josh Groban o il cast di High School Musical hanno reinterpretato dalle proprie dimore alcuni dei più celebri brani Disney.

Sul canale YouTube di ABC è possibile trovare i video delle varie performance riuniti in un'apposita playlist - al momento, tuttavia, ancora incompleta - che vi riproponiamo anche qui nel nostro articolo, così da poter rivivere tutti insieme la magia Disney.

A Dream Is A Wish Your Heart Makes, Be Our Guest, I Won't Say I'm In Love sono solo alcune delle canzoni presenti, e siamo certi che troverete facilmente anche le vostre preferite.

Lo spettacolo, ricordiamo, è stato realizzato non solo per intrattenere il pubblico a casa durante un periodo così difficile, ma anche a sostegno dell'organizzazione no-profit Feeding America, che si occupa di fornire supporto alimentare a quelle famiglie che non possono permetterselo.