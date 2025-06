The Devil's Train: il fumetto diventerà un film e nel cast ci sarà anche Jack Hudson

Il fumetto intitolato The Devil's Train di Matthew Dickens verrà adattato per il grande schermo con la regia dello stuntman Jack Gill.

Il fumetto The Devil's Train di Matthew Dickens diventerà un film e a interpretare lo stuntman Hondo, che ha una doppia vita, sarà l'attore irlandese Jack Hudson.

Alla regia dell'adattamento della storia raccontata tra le pagine sarà Jack Gill, uno stuntman che ha lavorato in progetti prestigiosi come Fast & Furious.

I primi dettagli del progetto

Il film The Devil's Train si basa su un romanzo inedito di Dickens che ha poi trasformato in un fumetto pubblicato da Bliss On Tap.

Una foto di Jack Hudson

Jack Hudson avrà la parte del cattivo Blondie, un cyborg in grado di viaggiare nel tempo e posseduto da un demone. Il nome del protagonista è un omaggio al personaggio di Clint Eastwood nella trilogia western di Sergio Leone.

Dickens ha dichiarato che Jack Hudson è perfetto per portare in vita il personaggio di Blondie in un modo convincente e brillante, aggiungendo che far lavorare l'attore irlandese con il regista Jack Gill, che era già un campione di motocross a 14 anni ed è stato poi un allievo dell'esperto stuntman Hal Needhan, darà vita a una formula perfetta per proporre sul grande schermo una 'sfacciataggine vecchio stile'.

Dickens ha ribadito: "Non c'è uno stuntman più grandioso attivo a Hollywood attualmente. Mostreremo al mondo che gli stunt dovrebbero servire alla storia e non ideati sul momento per soddisfare la fantasia di celebrities che si credono veri stuntman. Picchieremo Jack Hudson e lo faremo apparire fantastico".

Cosa racconterà The Devil's Train

Al centro della trama del film ci sarà il cowboy Hondo, che viaggia nel tempo e cerca di compiere una rapina sul treno del diavolo, ritrovandosi in varie dimensioni temporali e alle prese con trappole di ogni tipo mentre passa da una carrozza all'altra del treno, andando alla ricerca di indizi su come poter entrare nella cassaforte.

Andrew Coleman si occuperà della colonna sonora e ha già presentato il primo singolo The Emmaus Effect. Nel cast ci sarà inoltre Matthias Hues nel ruolo del Diavolo.

Dickens sarà coinvolto come produttore tramite Cliffhanger Cowboys, la casa di produzione che gestisce con Gill, mentre nel team della produzione ci sarà anche John H. Radulovic.

Le riprese prenderanno il via nel mese di gennaio 2026 per un'uscita nelle sale prevista per il 2027.