The CW presenta il nuovo CWverse con un trailer, c'è anche Superman & Lois

Nel 2021 la programmazione originale del network americano The CW punterà in gran parte sugli eroi DC, ovvero sul recentemente rinominato CWverse, che dà il benvenuto a una nuova serie con dei volti familiari: Superman & Lois.

Dopo l'ottava e ultima stagione di Arrow e gli avvenimenti del mega-crossover in 5 parti Crisi sulle Terre Infinite, The CW ha deciso di dare nuova linfa all'universo di supereroi noto finora come Arrowverse e inaugurare il CWverse, denominazione riferita a tutti gli show in onda sulla rete.

L'assenza del personaggio titolare che diede inizio a questa fortunata avventura per The CW, il (Green) Arrow di Stephen Amell, sarà in un qualche modo compensata dalle new entry (che poi tanto new non sono) Stargirl - ora ufficialmente parte del CWverse, essendo passata da una distribuzione della piattaforma streaming DC Universe (e solo in seconda trasmissione in chiaro) a un'esclusiva The CW - e Superman & Lois, con il Clark Kent di Tyler Hoechlin e la Lois Lane di Bitsie Tulloch, che abbiamo già imparato a conoscere in Supergirl e nei vari crossover.

Ma assieme alle novità - tra cui possiamo inserire anche la nuova Batwoman Javicia Leslie a.k.a. Ryan Wilder -, avremo anche dei grandi ritorni, come la settima stagione di The Flash e la sesta di Supergirl, ma non solo.

Sarà dunque un altro anno all'insegna dei supereroi per The CW, e noi non vediamo l'ora. Voi, invece?