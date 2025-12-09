The Copenhagen Test: trailer e data d'uscita della nuova serie con la star Marvel Simu Liu

Cosa succede quando qualcuno riesce a hackerare il tuo cervello? È esattamente la sfida che dovrà affrontare Alexander Hale, interpretato da Simu Liu, nella nuova serie di spionaggio The Copenhagen Test.

Il trailer dello show, prodotta da UCP, è stato diffuso lunedì, e tutti gli episodi debutteranno negli Stati Uniti il prossimo 27 dicembre in streaming sulla piattaforma Peacock.

Secondo la sinossi ufficiale, "la serie segue Alexander Hale, analista dell'intelligence di prima generazione cinese-americana, che scopre che il suo cervello è stato hackerato, dando ai responsabili accesso a tutto ciò che vede e sente. Intrappolato tra la sua agenzia ombra e gli hacker sconosciuti, dovrà fingere 24 ore su 24 per scoprire chi è il colpevole e dimostrare a chi appartiene la sua lealtà".

Scream: Melissa Barrera in una scena del film

Simu Liu sarà affiancato da Melissa Barrera nel cast

Barrera, conosciuta per aver recitato nel quinto capitolo di Scream, il franchise creato da Wes Craven, torna in un ruolo da protagonista dopo il licenziamento dalla saga a causa di alcuni commenti considerati controversi riguardo la questione israelo-palestinese.

Oltre a Liu, nel cast fisso della serie figurano anche Sinclair Daniel, Brian d'Arcy James, Mark O'Brien e Kathleen Chalfant. Barrera interpreta l'agente incaricata di sorvegliare Alexander - ma potrebbe esserci qualcosa di più, come suggerito nel trailer.

Thomas Brandon è il creatore della serie e ricopre i ruoli di produttore esecutivo, sceneggiatore e co-showrunner. Jennifer Yale è co-showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Tra i produttori esecutivi figurano Liu, James Wan, Michael Clear, Rob Hackett e Mark Winemaker. Jet Wilkinson è produttore esecutivo e ha diretto i primi due episodi. Lo studio responsabile è UCP.