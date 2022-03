The Conjuring: Joey King e quel problema di salute durante le riprese: "Poi è andato via da solo!"

Nel corso della sua partecipazione a The Drew Barrymore Show, Joey King ha parlato delle riprese di The Conjuring e di un problema al sangue che ha avuto ma che, poi, è scomparso da solo.

In L'Evocazione - The Conjuring, Joey King ha interpretato Christine Perron, una ragazza perseguitata dai demoni. Come riportato da Relevant Magazine, l'attrice ha ammesso di pensare ancora alle riprese del film di James Wan e di provare i peggiori brividi. Nel corso della lavorazione del progetto, infatti, l'interprete ha sviluppato un problema al sangue che, poi, è improvvisamente scomparso.

Joey King ha raccontato: "Le riprese sono state piuttosto intense. Sono successe alcune cose strane sul set, oltre al fatto che il film era spaventoso. Ho sviluppato questo bizzarro, raro e improvviso disturbo del sangue, e fondamentalmente, il mio corpo è rimasto prosciugato dalle piastrine. Erano semplicemente sparite".

Le condizioni dell'attrice sono progressivamente peggiorate fino a quando la ragazza è stata trasportata d'urgenza in un ospedale per capire se servisse o meno una trasfusione di sangue. Joey King ha continuato a raccontare: "All'improvviso è tutto sparito! Sono tornata a casa e non ho più avuto problemi. Ogni volta che penso a quel periodo, rabbrividisco!".

Nel 2020, la King è apparsa al The Howard Stern Show e ha affermato di aver notato per la prima volta la sua condizione quando alcuni lividi sono comparsi casualmente sul suo corpo durante le riprese del film. L'attrice ha dichiarato: "Nel film, quando la madre viene posseduta, ha tutti questi lividi su di sé. E quei lividi comparivano anche sul mio corpo!".

Joey King è nota per aver interpretato anche Reign Over Me, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Il grande e potente Oz, Slender Man e The Kissing Booth.