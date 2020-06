The Comey Rule: Brendan Gleeson è Donald Trump nelle prime foto ufficiali

La miniserie The Comey Rule sarà trasmessa in autunno e Brendan Gleeson appare in versione Donald Trump nelle prime foto ufficiali.

The Comey Rule: Brendan Gleeson nel ruolo di Donald Trump

Brendan Gleeson si è trasformato in Donald Trump per la miniserie The Comey Rule e la prima foto mostra l'attore nel ruolo del presidente degli Stati Uniti.

Il progetto, composto da due episodi per un totale di quattro ore, andrà in onda su Showtime durante due serate alla fine di novembre.

The Comey Rule, che ha come star Jeff Daniels nel ruolo dell'ex direttore dell'FBI e Brendan Gleeson in quello di Trump, si basa sul bestseller A Higher Loyalty e porterà gli spettatori nei corridoi del potere dove chi deve prendere le decisioni fatica ad applicare le vecchie regole a una nuova realtà drammatica di fronte ai cambiamenti in corso negli Stati Uniti e nel rapporto con la Russia.

La prima parte racconterà i primi giorni dell'indagine sul coinvolgimento della Russia, dei controlli dell'FBI sulle e-mail di Hillary Clinton e su come questi due elementi abbiano avuto un impatto sulle Elezioni del 2016 che hanno portato alla vittoria di Donald Trump. La seconda parte, invece, seguirà il complicato rapporto tra Comey e Trump e i primi mesi, caotici e intensi, della nuova presidenza.

The Comey Rule: una foto di Jeff Daniels

Nel cast ci sono anche Holly Hunter nel ruolo di Sally Yates, Michael Kelly che sarà Andrew McCabe, Jennifer Ehle nella parte di Patrice Comey, Scoot McNairy che interpreta Rod Rosenstein, Jonathan Banks nella parte dell'ex direttore dell'intelligence James Clapper, Oona Chaplin nel ruolo di Trisha Anderson, Steven Pasquale che sarà l'ex agente dell'FBI Peter Strzok, Peter Coyote nei panni di Robert Mueller e Kingsley Ben-Adir che sarà il presidente Barack Obama.

Ad adattare il libro e a occuparsi della regia ci sarà Billy Ray, mentre nel team di produttori ci saranno Shane Salerno, Alex Kurtzman e Heather Kadin.