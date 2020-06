The Changeling: Anders Engström regista del remake del film horror

L'horror The Changeling, cult degli anni '80, tornerà con un remake che verrà diretto dal regista Anders Engström.

The Changeling, il film horror degli anni '80, avrà un remake e alla regia ci sarà il finlandese Anders Engström (Hanna, Taboo).

Il progetto proporrà una nuova versione del cult che aveva come protagonista l'attore George C. Scott.

Il produttore Joel B. Michaels, già nel team della versione originale, ha dichiarato: "Sono incredibilmente felice nell'avere l'opportunità unica di immaginare una versione aggiornata dell'iconico film The Changeling che ho prodotto così tanti anni fa. Sapere che si è dimostrato in grado di ispirare molti filmmaker che hanno reso omaggio al film originale è lusinghiero. Sono eccitato nel lavorare con Anders Engström che proporrà la sua visione contemporanea del film".

Al centro della trama c'era un musicista che, dopo la morte della giovane figlia, ritorna nella sua casa di infanzia. Dopo una serie di terrificanti eventi, inizia a scoprire il mistero del bambino morto che lo tormenta nella sua casa oltre a un terribile segreto di famiglia.

La sceneggiatura della nuova versione sarà scritta da Tab Murphy.