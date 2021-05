The Chair: la data di uscita della serie Netflix con Sandra Oh dai produttori de Il Trono di Spade

Netflix ha annunciato la data di uscita di The Chair, la serie dramedy che vedrà protagonista Sandra Oh, firmata dai produttori esecutivi de Il Trono di Spade.

The Chair, la nuova serie TV Netflix con Sandra Oh Netflix ha una data di uscita: il 27 agosto 2021. La serie è firmata da David Benioff e D.B. Weiss, tra i produttori esecutivi de Il Trono di Spade.

Nel corso della stagione estiva ormai alle porte, gli utenti Netflix avranno l'opportunità di vedere Sandra Oh in una nuova veste, ovvero quella della protagonista di The Chair. Si tratta di una serie dramedy in cui l'ex star di Grey's Anatomy interpreterà la dottoressa Ji-Yoon Kim, affiancata da attori come Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, Nana Mensah, David Morse ed Everly Carganilla.

L'inedito show sarà aggiunto nel catalogo il 27 agosto 2021 e rappresenterà il primo lavoro nato dalla collaborazione tra Netflix e David Benioff e D.B. Weiss, noti soprattutto per essere stati i produttori esecutivi de Il trono di spade. L'accordo tra i due e lo streamer porterà successivamente alla nascita di altri progetti in via di sviluppo, inclusi gli adattamenti de Il problema dei tre corpi di Liu Cixin e Il sussurro del mondo di Richard Powers.

Per quanto riguarda The Chair, a ricoprire il ruolo di produttori esecutivi saranno anche Bernie Caulfield, Sandra Oh, Amanda Peet e Daniel Gray Longino. Quest'ultimo dirigerà inoltre tutti e 6 gli episodi della serie TV. L'annuncio della data di uscita è arrivato direttamente tramite gli account social di Netflix, dove è stato condiviso un ritaglio dal "Pembroke Daily", l'immaginario giornale studentesco dell'università in cui lavora la dottoressa Ji-Yoon Kim, sul quale si legge della nomina di Kim a presidente del dipartimento. Quel ritaglio evidenzia alcune delle sfide uniche che Kim dovrà affrontare, aggiungendo che si tratta della prima donna a ricoprire tale posizione.

Insomma, una serie che promette di intrattenere gli utenti Netflix e che permetterà ai fan di Sandra Oh di ingannare l'attesa mentre aspettano la quarta ed ultima stagione di Killing Eve, show che vede protagonista l'attrice canadese di origini asiatiche al fianco di Jodie Comer, la cui uscita è slittata al prossimo anno a causa dei ritardi di produzione dovuti all'emergenza sanitaria.