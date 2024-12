The Brave and the Bold: la star di Bridgerton Jonathan Bailey sarà il nuovo Batman del DCU?

Secondo una recente indiscrezione, la star di Wicked e Bridgerton, Jonathan Bailey, sarebbe in lizza per interpretare Batman nel nuovo DCU.

Secondo alcuni recenti rumor, l'affascinante Anthony di Bridgerton, Jonathan Bailey, potrebbe essere in lizza per assumere il ruolo di Batman nel nuovo DCU. La voce ha cominciato a diffondersi in rete dopo che il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha messo un innocente 'like' sui social media.

Dai balli di Bridgerton alla Batmobile

L'attore di Bridgerton ha 36 anni ed è alto 1 metro e 80, quindi fisicamente potrebbe anche essere un bel Batman. Se Bailey venisse scelto per il ruolo, sarebbe anche il primo attore gay a interpretare questo personaggio in live-action. L'attore britannico reciterà anche in Jurassic World Rebirth del prossimo anno.

Bridgerton: Jonathan Bailey in una foto del pilot della serie

Al momento però non daremmo troppa importanza a questa notizia, visto che è improbabile che Gunn annunci questo importante casting tramite un like. I fan hanno comunque risposto più che positivamente all'idea di fargli indossare mantello e cappuccio.

Secondo le ultime notizie non sapremo chi interpreterà il prossimo Batman fino al 2025, se non oltre. Gunn inoltre deve sincronizzare l'uscita del film con i piani del Bat-verso di Reeves. Al momento sappiamo solo che Batman sarà diretto da Andy Muschietti e che George Clooney è stato escluso dal ruolo.

Val Kilmer protagonista di Batman Forever

"Non c'è una linea temporale prestabilita per qualsiasi cosa. L'unica cosa che ho cercato di chiarire alle persone fin dall'inizio, nel modo in cui spero che siamo diversi, è che tutto nella DC si baserà sugli scrittori. Finché non avremo una sceneggiatura di cui sono totalmente soddisfatto, quel film non si farà, qualunque cosa sia", ha detto di recente Gunn a proposito del suo approccio al casting del crociato incappucciato.

"Quindi, siamo stati davvero fortunati con alcune sceneggiature. Supergirl è arrivata e Ana Nogueria ha fatto un lavoro incredibile, l'episodio pilota di Lanterns è arrivato, e ora l'intera serie di Lanterns è arrivata, ed è tutto meraviglioso. E ci sono un paio di altre cose di cui la gente non sa nulla, un paio di film e di serie televisive che sono state autorizzate o quasi".