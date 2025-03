The Boys: Jack Quaid e Jeffrey Dean Morgan, la reunion nel thriller Neighborhood Watch

È stato da poco annunciato l'arrivo di Neighborhood Watch, un thriller action che vedrà riunite le due star di The Boys, Jeffrey Dean Morgan e Jack Quaid, e che vedrà presente anche Malin Akerman.

Il film è stato diretto da Duncan Skiles, noto soprattutto per il suo lavoro su The Clovehitch Killer. In precedenza, il progetto era stato intitolato Nowhere Men. RLJE Films prevede di distribuire il film nelle sale e on demand il 25 aprile 2025.

Sebbene sia noto soprattutto per aver interpretato Hughie Campbell in The Boys, Quaid si è rapidamente fatto un nome con alcuni suoi ruoli sul grande schermo. Neighborhood Watch è l'ultimo film che vede Quaid protagonista dopo i recenti Companion e Mr. Morfina. Il primo è uscito a gennaio, mentre il secondo arriverà nelle sale il 14 marzo.

Cosa racconta il thriller con Jeffrey Dean Morgan e Jack Quaid

The Boys: una scena della serie con Karl Urban e Jack Quaid

La vicenda segue Simon (Quaid), un giovane alle prese con una malattia mentale, che si convince di aver assistito a un rapimento. Quando lo denuncia alla polizia, che si rifiuta di credergli, chiede con riluttanza l'aiuto del suo vicino Ed (Morgan), una guardia giurata in pensione con un passato tormentato. Mentre i due cercano di svelare il mistero, sono costretti a confrontarsi con gli oscuri segreti che circondano la scomparsa e con i propri problemi.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

"Mi sono innamorato di Neighborhood Watch per la relazione unica di Ed e Simon, che Jeff e Jack hanno portato in vita con notevole grazia e abilità", ha dichiarato Skiles in un comunicato. "Tutta la nostra troupe è diventata fan di questa improbabile coppia, creando un'energia che ha toccato ogni scena. Siamo entusiasti di portare questo film nelle sale e speriamo che il pubblico si leghi a questi personaggi così profondamente come abbiamo fatto noi".

Il responsabile delle acquisizioni della RLJE Films ha aggiunto: "Neighborhood Watch vede Jeffrey Dean Morgan e Jack Quaid sfruttare il talento reciproco per svelare un mistero sorprendente, e Duncan Skiles ha realizzato un thriller intelligente e incentrato sui personaggi, che non smette di emozionare. Non vediamo l'ora che gli spettatori si addentrino in questo viaggio imprevedibile".