The Boys 5: l'obiettivo primario di Soldier Boy sarà uccidere Billy Butcher

Eric Kripke, showrunner di The Boys, spiega perché ha deciso di far tornare Soldier Boy nella prossima stagione.

Probabilmente la notizia più importante emersa dal panel di The Boys al Comic-Con di San Diego, a parte il nuovo spin-off di The Boys, è il fatto che Soldier Boy tornerà ad avere un ruolo centrale nella quinta stagione di The Boys. Ma lo showrunner Eric Kripke ha detto che c'è una ragione dietro il suo ritorno, e ha a che fare con suo figlio Patriota.

"Sai, quello che abbiamo capito è che non avevamo esplorato molto il rapporto padre-figlio tra Patriota e Soldier Boy", dice Kripke a Gamesradar+ al SDCC 2024. "C'è un sacco di materiale su come il Soldatino si sente nei confronti di Patriota, su come quest'ultimo si sente nei confronti di suo padre, e quindi volevamo davvero approfondire quella relazione".

Un difficile rapporto padre-figlio che diventa un'alleanza

Abbiamo avuto un assaggio della disfunzionale relazione padre-figlio tra Soldier Boy e Patriota nella terza stagione, quando è stato rivelato che il Super dall'aspetto di Capitan America, interpretato da Jensen Ackles di Supernatural, era il padre biologico di Patriota. Ma il ricongiungimento non è andato come previsto quando Soldier Boy ha rifiutato il suo cosiddetto figlio quando i due si sono incontrati alla Vought Tower. Soldier Boy ha commentato duramente: "Pensi di essere forte? Indossi un mantello. Sei solo una fottuta imitazione da quattro soldi". Come se non bastasse, ha cercato di attaccare il figlio di Patriota, Ryan.

The Boys: Homelander e Soldier Boy

Ma sembra che i due seppelliranno l'ascia di guerra nella quinta stagione perché, nonostante il loro ultimo incontro sia partito con il piede sbagliato, Patriota e Soldier Boy hanno un nemico comune: Billy Butcher. "Soldier Boy è davvero spinto a uccidere Butcher dopo che Butcher lo ha tradito nella terza stagione", rivela Kripke. "Quindi è un ottimo antagonista, per cambiare schieramento e fondamentalmente, sai, per stare con i supereroi".

Ma al di là delle ragioni del ritorno di Soldier Boy, è innegabile che sia uno dei preferiti dai fan e che sia mancato molto dalla quarta stagione di The Boys, fino a quando non siamo riusciti a vederlo in una sfacciata scena post-credits. L'amore è stato dimostrato anche al SDCC, quando la folla si è scatenata quando Ackles è salito sul palco. "Eravamo davvero entusiasti di portarlo in scena. E, sapete, Jensen, nonostante la sua tragica bruttezza, abbiamo pensato di dargli una possibilità", scherza Kripke.