The Boys 5, Jack Quaid: "La prossima stagione sarà folle e caotica"

Jack Quaid, protagonista di The Boys, ha parlato della quinta stagione della serie, che rappresenterà anche il capitolo conclusivo della popolare produzione di Prime Video.

Quaid interpreta Hughie Campbell dal 2019, quando il suo personaggio si è unito ufficialmente alla squadra di outsider impegnata a fermare le ingiustizie causate dai supereroi corrotti.

Cosa ha detto Jack Quaid sulla quinta stagione di The Boys?

In una recente intervista, Quaid ha rivelato cosa significa per lui l'arrivo della fine di The Boys, con l'avvicinarsi della quinta e ultima stagione. L'attore ha spiegato di essere entusiasta dell'opportunità di concludere la serie "alle proprie condizioni" e ha anticipato che l'ultima stagione sarà un'esperienza esplosiva e "caotica", con eventi imprevedibili.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

"Penso che sia fantastico che possiamo concludere con la quinta stagione, perché lo stiamo facendo alle nostre condizioni. Non ci hanno cancellato all'improvviso e ora dobbiamo correre per fare una stagione che sembri una conclusione definitiva", ha dichiarato Quaid.

"La decisione di chiudere con cinque stagioni è stata una scelta consapevole dello showrunner, Eric Kripke, ed in realtà lo sapevo da un po'. Ho cercato di mantenere il segreto [ride]. Ma c'è qualcosa di incredibile nell'avere un finale che è stato pensato fin dall'inizio, e posso garantirvi che la quinta stagione sarà davvero pazzesca. Sarà incasinata come non mai! Personalmente, continuo a pensare che probabilmente molti di noi non sopravviveranno. Sarà una vera follia, e non vedo l'ora di vedere come finirà".

La serie The Boys, che ha riscosso un enorme successo di critica e pubblico, è creata e prodotta da Eric Kripke, noto per il suo lavoro su Supernatural, ed è basata sull'omonima serie di fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson. La serie vanta un cast stellare che include, oltre a Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Laz Alonso, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry e Susan Heyward.

The Boys: il poster della stagione 4

Nonostante la fine di The Boys, il franchise continuerà con Gen V, lo spin-off che ha conquistato tutti dopo la sua prima stagione. Le riprese della seconda stagione, prevista per il 2025, sono già state concluse. È stato inoltre annunciato che Aya Cash e Jensen Ackles, che interpretano rispettivamente Stormfront e Soldier Boy, saranno i protagonisti di una nuova serie spin-off/prequel intitolata Vought Rising, ambientata negli anni Cinquanta, ben prima degli eventi della serie originale. Infine, è stato svelato anche un ulteriore spin-off ambientato in Messico, prodotto da Diego Luna e Gael García Bernal.