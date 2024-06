The Boys 4: Billy Butcher faccia a faccia con Patriota nella prima clip

The Boys tornerà sui nostri schermi la prossima settimana e Prime Video ha condiviso la prima clip della quarta stagione. Nel video vediamo Billy Butcher che cerca di convincere Ryan ad andarsene con lui durante il discorso per la campagna elettorale di Victoria Neuman. L'ultima volta che i due si sono parlati, Butcher ha fatto ciò che riteneva fosse meglio per Ryan, dicendogli che non lo ha mai voluto, ma questo approccio si è ritorto contro, avvicinando il giovane Supe, facilmente manipolabile, a suo padre.

Butcher riesce quasi a convincere il ragazzo che andare con lui sarebbe stato ciò che la sua "mamma avrebbe voluto", prima che Patriota arrivi sulla scena.

Gli scontri uno contro uno tra questi nemici mortali sono stati ridotti al minimo - in gran parte a causa del fatto che può essere difficile trovare ragioni credibili per cui Homie non gli staccherebbe la testa con il laser - ma in questo caso, lo spietato leader dei Sette si limita a constatare che Butcher sta comunque morendo e se ne va con suo figlio.

Riusciranno Butcher e i Boys a impedire che Ryan diventi Patriota 2.0? O qualcun altro si fornirà una soluzione più definitiva? Sintonizzatevi il 13 giugno per scoprirlo! Potete guardare la clip e l'ultimo poster di The Boys 4 di seguito.

The Boys 4, il trailer ha spoilerato il grande plot twist dei fumetti?

The Boys 4, trama e cast

La sinossi della quarta stagione recita: "Il mondo è sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il pollice muscoloso di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Butcher, con pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader dei Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con la posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi".

I membri del cast che ritornano sono Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti, insieme alle nuove reclute Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

I primi tre episodi della quarta stagione di The Boys saranno disponibili in streaming dal 13 giugno, con nuove puntate a cadenza settimanale fino al finale di stagione del 18 luglio.