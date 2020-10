The Boys 3: Il personaggio di Jensen Ackles "Sarà peggio di Homelander"

In The Boys 3 debutterà Soldier Boy, il personaggio interpretato da Jensen Ackles, che secondo lo showrunner sarà peggio di Homelander.

The Boys 3 va incontro a una minaccia simile a quella posta da Homelander: Soldier Boy, il personaggio interpretato da Jensen Ackles, non sarà certo un bravo ragazzo, parola di Eric Kripke, showrunner della serie.

Il co-creatore e showrunner della serie Amazon, che si dia il caso è stato anche l'ideatore di Supernatural, si riunirà con una delle star dello show The CW, Jensen Ackles, per i nuovi episodi di The Boys, e ci ha tenuto a precisare qualcosa che i lettori dei fumetti di Ennis e Robertson sanno bene, ma che i fan di Supernatural potrebbero non aspettarsi: Soldier Boy non è certo Dean Winchester. Ovvero, aspettatevi il peggio da lui.

"Tutti quelli che pensano che Jensen interpreti uno dei buoni, rimarranno parecchio delusi" ha infatti affermato Kripke ai microfoni di Variety "Nei fumetti, direi che il suo personaggio è principalmente un incompetente succube di Homelander. Ma come lo stiamo inserendo nello show, avremo davvero modo di parlare della storia della Vought, perché lui è un po' come John Wayne".

"È uno di quei tipi che è stato presente nel corso di decenni della storia della compagnia, ed è stato praticamente Homelander prima che arrivasse Homelander. Quindi proviene da un'era diversa, ma è pieno di ego e ambizione,che danno semplicemente una vibe diversa, proprio perché d'altri tempi".

Un simile discorso era stato fatto anche per Stormfront, la new entry della seconda stagione - anche lei solo apparentemente giovane, ma nata in realtà negli anni '30 -, che si è dimostrata effettivamente una validissima alternativa al supereroe più bastardo che conoscevamo.

D'altronde, Soldier Boy ha dei trascorsi con Stormfront nei fumetti... Ma questa è un'altra storia.

La seconda stagione di The Boys è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video.