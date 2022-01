The Boys 3, Jack Quaid promette: "La terza stagione sarà ancora più fuori di testa"

Vi manca The Boys? Per fortuna la terza stagione della serie Amazon tornerà presto sugli schermi, e stando a quanto promette anche uno dei suoi protagonisti, Jack Quaid, sarà folle proprio come le precedenti, anzi, di più.

Intervistato dal sito The Wrap in occasione del suo ultimo film, il nuovo capitolo del franchise horror Scream, l'interprete di Hughie nella popolare serie ispirata alle graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson ha parlato della prossima stagione dello show Amazon, anticipando anche qualcosina.

"Credo che questa sia la nostra stagione migliore finora. Ovviamente, io sono di parte, ma è davvero folle, la più incasinata finora. Ci sono davvero un sacco di momenti folli in pieno stile The Boys" ha raccontato "Penso sia anche perché affrontiamo tanti argomenti, entriamo in territori finora inesplorati. Vedrete i nostri personaggi in situazioni e posizioni in cui probabilmente non li avete mai visti".

"Sono così elettrizzato all'idea che possiate vederla, sarà fantastica. Non so che altro dirvi se non che credo di essermi divertito più nel girare questa che tutte le altre stagioni finora, forse perché adesso con il resto del cast e della crew siamo davvero come una famiglia. È una seconda natura, ormai, e lo adoro. Ma sono davvero orgoglioso del nostro lavoro, e non vedo l'ora che tutti voi possiate assistervi" conclude.

The Boys 3 arriverà a giugno su Amazon Prime Video.