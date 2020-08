The Blues Brothers, stasera su Iris il film di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd

Stasera su Iris alle 21:00 va in scena il cult per eccellenza: The Blues Brothers, il film di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd.

Stasera su Iris alle 21:00 in The Blues Brothers i protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd sono in missione per conto di Dio, pronti a combinarne di tutti i colori.

Per ottenere i soldi necessari per coprire le tasse arretrate dall'orfanotrofio in cui sono cresciuti, pari a circa 5000 dollari, due fratelli, Jake e Elwood Blues, decidono di riunire tutti i vecchi componenti della loro band musicale per evitare la chiusura a tutti i costi. Ma non è semplice avere successo e gli artisti ritrovati ne combinano di tutti i colori.

The Blues Brothers è uno dei film che hanno segnato la cinematografia degli anni ottanta ed oltre, il film è una commedia musicale arrivata per la prima volta in Italia il 13 novembre del 1980. La pellicola di John Landis ha come protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd e accanto a loro, nel cast del film compaiono anche due vere e proprie dive, come Aretha Franklin e Carrie Fisher oltre a Cab Calloway, Henry Gibson, John Candy, Kathleen Freeman, Ray Charles, James Brown, Twiggy e Frank Oz.

The Blues Brothers è stato il primo film della storia ad incassare più all'estero che negli Stati Uniti. Un sondaggio effettuato dalla BBC nell'agosto del 2004 ha stabilito che la colonna sonora del film di Landis è la più bella della storia del cinema. Il film si conclude con il concerto finale, girato al Palladium di Hollywood, esibizione che Belushi rischiò di compromettere cadendo da uno skate che si era fatto prestare da un ragazzo. Fortunatamente una robusta fasciatura ed un antidolorifico permisero all'attore di esibirsi.